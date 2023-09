Nowy operator w Polsce. Sprawdzamy ofertę CrossMobile

O wejściu CrossMobile na polski rynek telekomunikacyjnym mówi się już od początku 2023 roku – operator miał rozpocząć działalność w pierwszym kwartale tego roku, lecz wystartował z opóźnieniem. Klienci w Polsce mogą w końcu skorzystać z jego oferty. Co w niej jest i za ile? Sprawdzamy!

Oferta CrossMobile

Nowy operator w Polsce ma aż pięć ofert na abonament. W każdej zawarte są nielimitowane połączenia na krajowe numery komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane SMS-y i MMS-y w kraju, a także pakiet TransferFree, zapewniający możliwość korzystania z Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa bez limitu danych (nie zużywają one pakietu GB dostępnego w ramach abonamentu).

Najbardziej kusząco, z uwagi na promocyjne warunki, wygląda abonament HIT OFERTA z pakietem 12 GB internetu, ponieważ przez co najmniej 12 miesięcy opłata za niego będzie wynosiła 9,99 złotych zamiast regularnych 16,99 złotych. Operator w regulaminie zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu obowiązywania zniżki w wysokości 7 złotych, lecz nie wiadomo, czy skorzysta z tej możliwości. Nie wiemy też, jakie warunki musiałyby zostać spełnione, aby się na to zdecydował. Przy przeniesieniu numeru z innej sieci CrossMobile zrabatuje dodatkowo abonament za pierwszy miesiąc do 0 złotych.

Ponadto operator ma w ofercie Pakiet Start za 14,99 złotych z 3 GB internetu (do wykorzystania tylko w Polsce), Pakiet More za 16,55 złotych (zamiast 19,99 złotych) z 12 GB internetu (3,25 GB w roamingu w Unii Europejskiej), Pakiet Faster za 29,99 złotych z 30 GB internetu (5,89 GB w UE) i Pakiet Rocket za 49,99 złotych ze 100 GB internetu (9,82 GB w UE). Umowa na abonament podpisywana jest na czas nieokreślony (jednomiesięczny okres wypowiedzenia), a opłata aktywacyjna wynosi 20 złotych, ale można dostać na nią rabat 100% za wyrażenie zgód marketingowych.

Co ważne, CrossMobile ma już na start w swojej ofercie eSIM, a do tego umożliwia dokupienie dodatkowych pakietów internetu – 1 GB za 3 złote i 10 GB za 15 złotych, które będą ważne do końca okresu rozliczeniowego, w którym zostały aktywowane. Trzeba też wspomnieć, że operator korzysta z zasięgu sieci Plus, w tym również jego 5G (Ultra).

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych CROSSMOBILE – HIT OFERTA (PDF)

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez CrossMobile sp. z o.o. w formule abonamentowej (PDF)

Operator CrossMobile oferuje też aplikację Care4Kids

Osoby, które kupią dowolny abonament w CrossMobile, będą mogły korzystać z aplikacji Care4Kids na promocyjnych warunkach – przez pierwsze dwa miesiące za 99 groszy/miesiąc, a następnie, od trzeciego miesiąca, za 29,99 złotych miesięcznie, podczas gdy regularna cena tej usługi to 49,99 złotych.

Aplikacja Care4Kids wykorzystuje sztuczną inteligencję i według deklaracji operatora zapewnia pełne monitorowanie 24/7h zachowań Twoich najbliższych oraz ostrzega przed zaburzeniami nastrojów, depresją, samobójstwem, dręczeniem i molestowaniem. Program wychwytuje niebezpieczne treści, blokuje nieodpowiednie strony i zdjęcia, a także chroni przed hejtem. Co więcej, aplikacja alarmuje również przed niebezpieczeństwem, a nawet jest w stanie odbierać głosy i obrazy w sytuacji zagrożenia.