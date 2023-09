Ten tablet to mały i niedrogi twardziel

Nie wszyscy obchodzą się z elektroniką jak z jajkiem, ale niektórzy regularnie wystawiają swoje urządzenia na ciężkie próby. Temu tabletowi nie jest straszna ziemia ani woda, ani nawet upadki z wysokości – on ma przetrwać nawet w bardzo niesprzyjających warunkach. A przy tym nie jest bardzo drogi.

Ulefone Armor Pad Lite to wytrzymały tablet z zaskakującymi możliwościami

Producent deklaruje, że jego najnowszy tablet spełnia kryteria norm odporności IP68 i IP69K oraz wytrzymałości MIl-STD-810H, więc użytkownika nie obleje pot, gdy urządzenie wpadnie mu do wody (pod warunkiem, że nie głębiej niż na 1,5 metra) lub spadnie z wysokości 1,5 metra. Tak samo sprzęt może mieć kontakt z piachem czy ziemią i nic nie powinno mu się stać.

Ulefone Armor Pad Lite (źródło: Ulefone)

Już na pierwszy rzut oka widać, że Ulefone Armor Pad Lite został stworzony do pracy w trudnych i wymagających warunkach, co jest możliwe dzięki wzmocnionej obudowie. Jednocześnie w jego przypadku producent zdecydował się na „kompaktowe” gabaryty, gdyż wyposażył ten tablet w ekran IPS o przekątnej zaledwie 8 cali. Rozdzielczość wyświetlacza to zaś 1280×800 pikseli. Co ważne: można go obsługiwać również w rękawicach roboczych, a dzięki jasności do 500 nitów ma to być możliwe też w jasnym słońcu.

Mocną stroną Ulefone Armor Pad Lite są też obsługiwane standardy łączności, bowiem znajdują się wśród nich dwa zakresy WiFi (2,4 GHz i 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC (również do płatności mobilnych) oraz GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. Do tego urządzenie oferuje głośniki stereo, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i dodatkowy, programowalny klawisz, do którego można przypisać różne akcje (na przykład uruchomienie latarki lub zrobienie zrzutu ekranu).

Ulefone Armor Pad Lite (źródło: Ulefone)

Jako że w nazwie tego tabletu znajduje się słowo „Lite”, nie można być zaskoczonym jego „lajtową” wydajnością. Na jego pokładzie znalazł się bowiem procesor MediaTek MT8766 z czterema rdzeniami Cortex-A53 o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,0 GHz, który produkowany jest z wykorzystaniem 28-nm procesu technologicznego. Grafiką zajmuje się zaś tutaj układ IMG GE8330 do 700 MHz.

Do dyspozycji użytkowników oddane będzie także 3 GB RAM i 32 GB wbudowanej pamięci. Oczywiście nie zabrakło możliwości rozszerzenia pamięci operacyjnej – o nawet 3 GB, lecz – co zaskakujące – tablet nie ma slotu na kartę microSD, a przynajmniej producent o nim nie informuje, w przeciwieństwie o obecności 3,5 mm złącza słuchawkowego.

Właściciele tego tabletu mogą zrobić też użytek z 13 Mpix (f/2.2) aparatu z diodą doświetlającą na tyle i 5 Mpix (f/2.0) na przodzie, ale podczas pracy jeszcze bardziej może przydać się złącze uSmart Expansion, do którego można podłączyć… endoskop lub mikroskop. Energię do działania dostarczy Ulefone Armor Pad Lite akumulator o pojemności 7650 mAh, który można ładować maksymalnie z mocą 10 W (przez port USB-C; USB 2.0).

Ulefone Armor Pad Lite (źródło: Ulefone)

Najnowszy tablet marki Ulefone pracuje pod kontrolą systemu Android 13 Go Edition, co jest dobrą wiadomością, patrząc przez pryzmat zastosowanego procesora i ilości pamięci. Całe urządzenie ma natomiast wymiary 213×128,8×14 mm i waży 558 gramów.

Cena tabletu Ulefone Armor Pad Lite

Ulefone Armor Pad Lite jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym marki Ulefone na platformie AliExpress za 854,98 złotych. Przed zakupem można aktywować kod rabatowy stoiska o wartości 45,26 złotych.