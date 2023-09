Premiera Google Pixel Watch 2 tuż za rogiem. Co o nim wiemy?

Google oficjalnie zaprezentuje swój nowy smartwatch wraz ze smartfonami z serii Pixel 8. To wydarzenie odbędzie się już naprawdę niedługo, a przed premierą poznaliśmy najważniejsze elementy specyfikacji Google Pixel Watch 2. Jest kilka zmian, które mogą spodobać się klientom.

Co zaoferuje Pixel Watch 2?

Jak to zazwyczaj bywa, im bliżej do premiery, tym więcej wiemy o nadchodzących urządzeniach. Nie inaczej jest też w przypadku nowego smartwatcha Google, chociaż doniesienia na jego temat pojawiały się już jakiś czas temu. W maju informowaliśmy Was o tym, że dzięki wyposażeniu zegarka w nowego typu procesor będzie mógł pochwalić się on lepszym czasem pracy na jednym ładowaniu.

W sierpniu pojawiło się sporo informacji na temat Google Pixel Watch 2, m.in. o zapewnieniu wsparcia dla komunikacji opartej na UWB. Dobrą informacją dla potencjalnych klientów jest też zapowiadany wówczas (co prawda nieznaczny, bo 4-procentowy) wzrost pojemności akumulatora do 306 mAh.

Teraz w sieci pojawiła się niemal kompletna specyfikacja urządzenia. Pixel Watch 2 ma zostać wyposażony w 1,2-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED. Trwała dyskusja na temat tego, jaką wersję chipsetu zastosuje producent w nowym zegarku. Z najnowszych doniesień wynika, że będzie to Snapdragon W5 Gen1. Z procesorem współpracować będą 2 GB RAM oraz 16 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Pixel Watch 2 (źródło: Winfuture)

Pixel Watch 2 będzie działać pod kontrolą systemu Wear OS 4. Zegarek zaoferuje też optyczny czujnik tętna i możliwość określenia poziomu nasycenia krwi tlenem. Portal WinFuture, który udostępnił te doniesienia, wspomina także o „wielofunkcyjnym czujniku elektrycznym”. Możliwe, że chodzi o czujnik ECG, a więc na pokładzie nowego smartwatcha Google znaleźć może się podobny zestaw czujników, co w Fitbit Sense 2. Przedpremierowe informacje potwierdzają również wspomnianą już wcześniej pojemność akumulatora.

Tyle trzeba będzie zapłacić za nowy smartwatch Google

Warto wspomnieć jeszcze o designie urządzenia. Z grafik opublikowanych wraz z doniesieniami na temat specyfikacji smartwatcha wynika, że jego wygląd niewiele będzie różnić się od poprzedniej generacji. Nadal mamy tutaj niestety do czynienia ze stosunkowo szeroką ramką wokół ekranu.

Pixel Watch 2 oficjalnie zadebiutuje w środę 4 października 2023 i ma kosztować w Niemczech 399 euro, czyli równowartość ~1845 złotych. Serwis WinFuture informuje także o tym, że ramach oferty przedsprzedażowej nowy smartwatch Google będzie dodawany jako prezent do smartfona Google Pixel 8 Pro.