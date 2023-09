Oferta OnePlusa wzbogaci się o nowe słuchawki – OnePlus Buds 3. Sporo już o nich wiemy

Kilka dni temu portfolio marki OnePlus uzupełniły nowe słuchawki OnePlus Buds Pro 2R, które są nieco „okrojoną” wersją zaprezentowanych w lutym 2023 roku słuchawek OnePlus Buds Pro 2. Firma pracuje już nad kolejnym modelem i właśnie poznaliśmy wygląd oraz specyfikację techniczną OnePlus Buds 3.

Co zaoferują nowe słuchawki OnePlus Buds 3? (specyfikacja techniczna)

Kiedy spojrzycie na OnePlus Buds 3, możecie odczuć déjà vu, ponieważ mocno przypominają one wspomniane przed chwilą OnePlus Buds Pro 2 i OnePlus Buds Pro 2R, lecz będą one od nich minimalnie lżejsze, bowiem mają ważyć po 4,77 grama każda (vs 4,9 grama).

Słuchawki OnePlus Buds 3 (źródło: MySmartPrice)

We wnętrzu słuchawek znajdą się dwa przetworniki: 10,4-mm (niskotonowy) i 6-mm (wysokotonowy). Słuchawki OnePlus Buds Pro 2 też mają 6-mm przetwornik wysokotonowy, ale jednocześnie nieco większy niskotonowy (11 mm). Do tego OnePlus Buds 3 również zaoferują funkcję redukcji hałasu (ANC) o natężeniu do 48 dB, podobnie jak topowy model w ofercie marki.

Jeszcze przed premierą dowiedzieliśmy się też, że nowe słuchawki zostaną wyposażone w akumulatory o pojemności 58 mAh, a etui ładujące w baterię 520 mAh. Na pojedynczym ładowaniu OnePlus Buds 3 z włączoną redukcją hałasu mają działać do 6 godzin, a korzystając z etui będzie się dało wydłużyć ten czas do 22 godzin. Bez ANC łączny czas pracy ma natomiast sięgać 33 godzin.

Oczywiście, jak należy się spodziewać, nowe słuchawki będzie można też szybko podładować – 10-minutowe ładowanie ma zapewnić zapas energii wystarczający na nawet 5 godzin odtwarzania audio.

Kiedy premiera słuchawek OnePlus Buds 3?

Aktualnie niestety nie mamy informacji na temat daty premiery nowych słuchawek marki. Jeśli jednak powtórzy się historia, to mogą one zadebiutować wraz ze smartfonem OnePlus 12, podobnie jak OnePlus Buds Pro 2 zostały zaprezentowane wraz z OnePlus 11. Niewykluczone jednak, że producent wprowadzi je na rynek wcześniej – wraz z tabletem OnePlus Pad Go już 6 października 2023 roku.

Na tę chwilę spodziewamy się, że słuchawki będą dostępne w czarnej wersji kolorystycznej, ale nie można wykluczyć, że producent przygotuje jeszcze inny kolor.