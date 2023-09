W tym kraju Google sprzedaje więcej smartfonów niż Samsung

Jak sytuacja wygląda w Polsce – wszyscy doskonale wiemy, choć pomimo braku oficjalnej dystrybucji smartfony Google cieszą się zainteresowaniem klientów w kraju nad Wisłą. Na jednym z rynków sprzedają się jednak lepiej niż Samsungi. Nie do wiary? A jednak!

W tym kraju Samsungi sprzedają się słabo

Choć Samsung w ujęciu globalnym dostarcza najwięcej smartfonów, to nie na każdym rynku ma tak samo mocną pozycję (jak na przykład w Polsce). W Japonii klienci relatywnie rzadko kupują telefony producenta z Korei Południowej. I nie, nie są lokalnymi patriotami, bo największą popularnością cieszy się tam iPhone. Tutaj warto przypomnieć, że właśnie w Kraju Kwitnącej Wiśni iPhone mini sprzedawał się (wyjątkowo) bardzo dobrze.

Co ciekawe, na drugim miejscu znalazły smartfony Google, a ich udział w japońskim rynku zauważalnie rośnie już od czwartego kwartału 2022 roku. W drugim kwartale 2023 roku do Pixeli należało już 12% rynku. Jednocześnie w tym samym okresie udziały Apple stopniały do 46%. Wzrost zanotowano również w przypadku Sharpa (z 8 do 11%) i Sony (z 5 do 6%). Samsung miał tylko 6% udziałów, a OPPO 5% (spadek z 6%).

Japonia jest zatem wyjątkowym rynkiem, ponieważ – jak już zostało wspomniane – w tym kraju iPhone’y mini cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a ponadto to właśnie do tego państwa Google dostarczyło najwięcej Pixeli w pierwszym kwartale 2023 roku. Jak podaje Counterpoint Research, Japończycy najczęściej kupują tańsze modele Pixeli z literą „a” w nazwie.

źródło: Counterpoint Research

Jak Google radzi sobie w swojej ojczyźnie?

W przeciwieństwie do Japończyków, Amerykanie nie doceniają smartfonów Google w takim samym stopniu. W Stanach Zjednoczonych nie cieszą się one już tak dużą popularnością, lecz wcale nie oznacza to, że nikt ich nie kupuje. Wręcz przeciwnie – Google zdołało wskoczyć do TOP 5 największych dostawców w USA.

6.5 Ocena

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że Numerem Jeden w Stanach Zjednoczonych jest Apple – w drugim kwartale 2023 roku dostarczyło ono 14,8 mln smartfonów i tym samym zgarnęło ponad połowę amerykańskiego rynku. Do Samsunga należało 24%, co oznacza, że tylko tych dwóch producentów dostarczyło aż 78% wszystkich urządzeń w okresie od kwietnia do czerwca br.

Jak możecie jednak zobaczyć poniżej, dość mocną pozycję w Stanach Zjednoczonych mają również Motorola i TCL, a także Google, które dostarczyło w drugim kwartale 2023 roku tyle samo smartfonów, ile wszyscy pozostali producenci, uwzględnieni w gronie „Innych”. Ponadto Google, jako jedyna firma, rok do roku zwiększyła dostawy, i to o aż prawie 60%.

Nadchodzące Pixel 8 i Pixel 8 Pro z pewnością mogą przyczynić się do wzmocnienia pozycji Google na amerykańskim (i nie tylko) rynku, gdyż zapowiadają się bardzo obiecująco.