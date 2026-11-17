Niemal za każdym razem, gdy Sharp wypuszcza nowy telefon, czuję pewnego rodzaju smutek, że nie będzie on dostępny w Polsce, podczas gdy mnóstwo kiepskich i podobnych sobie urządzeń trafia do sklepów w naszym kraju. Japończycy potrafią tworzyć intrygujące modele, a Sharp Aquos Sense 11 stanowi na to kolejny dowód.

Sharp Aquos Sense 11 to kompaktowy smartfon z imponującym ekranem

Sharp Aquos Sense 11 to kompaktowy smartfon, wyposażony w 6,2-calowy wyświetlacz. Ekran jest (relatywnie) mały rozmiarem, ale wielki możliwościami. Jest to konkretnie panel Pro IGZO OLED, oferujący adaptacyjną częstotliwość odświeżania od 1 do 240 Hz.

Cechuje się również rozdzielczością Full HD+ (2340×1080 pikseli) i jasnością sięgającą 3000 nitów. Obraz powinien więc być dynamiczny, szczegółowy i dobrze widoczny niezależnie od warunków oświetleniowych.

Sharp Aquos Sense 11 | źródło: Sharp

Mniej imponujące są pozostałe elementy specyfikacji, choć wcale nie oznacza to, że Sharp Aquos Sense 11 będzie zawodził. Zapowiada się na solidnego średniaka – jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, z którym współpracuje maksymalnie 12 GB RAM typu LPDDR5X.

Do tego dochodzi pamięć masowa w formacie UFS 3.1, a listę bebechów domyka akumulator o pojemności 5000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 36 W.

Sharp Aquos Sense 11 | źródło: Sharp

Co jeszcze oferuje smartfon Sharp Aquos Sense 11?

System fotograficzny tworzony jest przez główny aparat 50,3 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i ultraszerokokątny moduł o takiej samej rozdzielczości. Z przodu natomiast zainstalowana została kamerka 32 Mpix do selfie.

Moduły 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 i NFC stanowią dopełnienie całości, a wszystko spina obudowa o grubości zaledwie 7,6 mm, cechująca się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69. Waga urządzenia to 157 gramów.

Wypada jeszcze dodać, że zaraz po wyjęciu z pudełku smartfon Sharp Aquos Sense 11 zaoferuje system Android 17. Producent obiecuje cztery duże aktualizacje oraz sześcioletnie wsparcie w kontekście bezpieczeństwa.

Sharp Aquos Sense 11 | źródło: Sharp

Ile kosztuje Sharp Aquos Sense 11?

Sklepowa premiera smartfona została zaplanowana na 26 listopada 2026 roku. Od tego dnia będzie dostępny w Japonii i prawdopodobnie nie przekroczy jej granic (a szkoda!). Ceny startować będą od 94600 jenów (równowartość ~2380 złotych) za konfigurację 8/128 GB i sięgną 119900 jenów (~3020 złotych) za wariant 12/256 GB.