Smartfony chińskich producentów często przypominają iPhone’y. Kolejny flagowiec Oppo nie będzie wyjątkiem, ponieważ ma mieć coś wspólnego z nowym, jubileuszowym iPhonem 20 Pro.

Smartfon Oppo Find X11 Pro Max będzie jak jubileuszowy iPhone 20 Pro

Niedawno pojawiła się informacja, że smartfon Oppo Find X10 Ultra ostatecznie nie zadebiutuje na rynku – powodem takiej decyzji miały być coraz wyższe ceny pamięci (a już Oppo Find X10 Pro Max jest drogi, gdyż jego regularna cena w Polsce została ustalona na 6999 złotych).

Jego projekt nie został jednak całkowicie wyrzucony do kosza – jest mowa, że na jego podstawie powstanie smartfon Oppo Find X11 Pro Max. Jeden z branżowych informatorów, Digital Chat Station, zasugerował teraz, że przynajmniej pod jednym względem będzie podobny do jubileuszowego iPhone’a 20 Pro Apple.

Twierdzi on, że smartfon Oppo Find X11 Pro Max zostanie wyposażony w płaski ekran z ultrawąską ramą, pokryty zachodzącym na wszystkie cztery krawędzie szkłem. Według informatora widoczna ramka dookoła wyświetlacza będzie miała zaledwie ~0,3 mm, a zatem może być właściwie niezauważalna.

Bardzo podobny zabieg ma zastosować Apple w swoim kolejnym jubileuszowym smartfonie – modelu iPhone 20 Pro. Inny informator z Chin, Ice Universe, udostępnił film, który zapowiada, czego należy się spodziewać:

Other smartphone brands: “We JUST finished switching from curved screens to flat displays, and now you're bringing curved screens back?!



Apple, you're so damn annoying!” pic.twitter.com/4GLjfLNtEY — Ice Universe (@UniverseIce) November 14, 2026

Digital Chat Station wspomniał też, że koszt tej technologii nie jest niski i w związku z tym będzie wykorzystywana jedynie w najdroższych modelach.

Co jeszcze może zaoferować smartfon Oppo Find X11 Pro Max?

Na tę chwilę żaden element specyfikacji tego urządzenia nie został potwierdzony, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że Chińczycy wykorzystają przynajmniej część elementów, które miały trafić do modelu Oppo Find X10 Ultra.

Wymieniane są wśród nich 6,89-calowy wyświetlacz BOE o rozdzielczości 2K oraz główny aparat z 200 Mpix matrycą i 100 Mpix aparat na przodzie z kwadratowym sensorem. Producent miał też testować smartfon Oppo Find X10 Ultra z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 i MediaTek Dimensity 9600 Pro, więc Oppo Find X11 Pro Max może mieć chipset zarówno amerykańskiej, jak i tajwańskiej produkcji.