Huawei oficjalnie zapowiedział pierwszy smartfon swojej nowej marki-córki. I choć premiera dopiero przed nami, już dziś wiadomo, że nie będzie tani. Równocześnie wciąż może być przystępniejszy cenowo niż model, na którym ewidentnie jest wzorowany.

Oto pierwszy smartfon nowej marki-córki Huawei – Osta O1 Pro

Już kilka tygodni temu pojawiła się informacja, że Huawei zamierza powołać nową markę-córkę. Według ówczesnych doniesień, miała nazywać się Xingmang, co można przetłumaczyć jako światło gwiazd. Producent potwierdził jednak, że oficjalna nazwa jego nowego sub-brandu to Osta, a pierwszym smartfonem z takim logo na obudowie będzie Osta O1 Pro.

Osta O1 Pro (źródło: Huawei)

Chińczycy opublikowali bowiem w swoim oficjalnym sklepie internetowym stronę, poświęconą temu modelowi. Udostępniono na niej również jego rendery, dzięki czemu wiadomo, że będzie on dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i biało-fioletowej (gradientowej). Zawarte na przywoływanej witrynie informacje potwierdzają też, że klienci dostaną do wyboru cztery konfiguracje pamięciowe: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB i 16 GB/1 TB.

Osta O1 Pro (źródło: Huawei)

Istotne jest również to, że pierwszy smartfon marki-córki Huawei, Osta O1 Pro, będzie miał konstrukcję podobną do modelu Huawei Pura X View, który został zaprezentowany w Chinach we wrześniu 2026 roku. I choć cieszy(ł) się on dużym zainteresowaniem, to jednak jest to dość odważny krok, jako że to wciąż nie jest mainstreamowy format (aczkolwiek ma szansę szybko zyskiwać na popularności, jako że podobne urządzenia szykują też inni producenci z Chin).

Nowy smartfon Huawei Osta O1 Pro nie będzie tani, ale powinien być tańszy niż Huawei Pura X View

Wcześniejsze informacje twierdziły, że pod marką Osta oferowane będą średniopółkowe urządzenia, jednak z uwagi na wysokie ceny pamięci, nie należy spodziewać się, że smartfon Osta O1 Pro będzie „tani”, szczególnie że dostępne mają być też konfiguracje 16/512 GB i 16 GB/1 TB (tylko w biało-fioletowej wersji kolorystycznej).

Równocześnie udostępnione przez producenta grafiki wskazują, że model ten będzie wyglądał „mniej premium” oraz zaoferuje mniej zaawansowane zaplecze fotograficzne niż Huawei Pura X View. Od razu warto przypomnieć, że ten ostatni aktualnie kosztuje: