Można powiedzieć wiele niekorzystnego o Apple, w tym to, że najczęściej goni konkurencję, lecz jednocześnie Amerykanie potrafią sprowokować ją do podobnych posunięć. Właśnie dzięki Apple nowy flagowiec Samsunga może być lepszy.

Smartfon Samsung Galaxy S28 Pro i Samsung Galaxy S28 Ultra może mieć aparat ze zmienną przysłoną

Apple nie było pierwszym producentem, który wprowadził na rynek smartfon z aparatem ze zmienną przysłoną. Blisko 9 lat temu, 25 lutego 2018 roku, Samsung zaprezentował modele Galaxy S9 i Galaxy S9+ z takim rozwiązaniem. I choć użytkownicy mieli do dyspozycji tylko dwa ustawienia – f/1.5 i f/2.4, to wtedy było to coś naprawdę innowacyjnego.

Mechanizm ten trafił także do Galaxy S10, Galaxy S10+ i Galaxy S10e, zaprezentowanych 20 lutego 2019 roku, ale w następnych generacjach Koreańczycy zrezygnowali z niego. I przez lata zdawali się całkowicie o nim zapomnieć, mimo że chińscy producenci wprowadzali na rynek flagowce z aparatami ze zmienną przysłoną w coraz bardziej zaawansowanej wersji – ze znacznie szerszym zakresem wartości i regulacji.

W końcu do tego grona dołączyło też Apple, które zastosowało zmienną przysłonę w smartfonach iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max – jej zakres wynosi od f/1.48 do f/4.0. Dla Koreańczyków może to być koronny argument, przemawiający za przywróceniem tego rozwiązania w swoich flagowcach.

Jeden z renomowanych, branżowych informatorów opublikował bowiem post na swoim profilu na portalu X, w którym stwierdził, że smartfon Samsung Galaxy S28 Pro i Samsung Galaxy S28 Ultra może mieć aparat ze zmienną przysłoną. Co więcej, południowokoreański gigant ma nie być jedyną firmą, która rozważa wykorzystanie tej technologii w swoich flagowcach.

I chociaż na tę chwilę nie ma 100% pewności, że Samsung faktycznie przywróci zmienną przysłonę w aparatach, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Szczególnie że o takim powrocie mówiło się już w kontekście Galaxy S27 Ultra. Powodem rezygnacji miały być koszty i konieczność zwiększenia wielkości modułu z aparatami.

Samsung „ściągnąć” z iPhone’a nie tylko zmienną przysłonę

Równocześnie pojawiła się informacja, że Samsung pracuje nad urządzeniem z „ekstremalnie” wąskimi ramkami. Niewykluczone, że okaże się nim smartfon Samsung Galaxy S28 Ultra. To również nie jest przypadek, ponieważ podobnie „bezramkowy” ma być jubileuszowy iPhone 20 Pro.

The Apple iPhone 20 Pro is going to feature a milestone design – let's take a look first pic.twitter.com/n8uNrZgh0S — Ice Universe (@UniverseIce) November 16, 2026

Apple zamierza znacząco zaoblić przód swojego smartfona, aby osiągnąć taki efekt. Nie wiadomo, czy Samsung również pójdzie tą drogą, czy zdecyduje się na inne podejście. Ten ostatni scenariusz wydaje się bardziej prawdopodobny, chociaż oczywiście na tę chwilę nie można wykluczyć żadnego (szczególnie że producenci nieraz nas zaskakiwali).

Jest za to mowa, że smartfon Oppo Find X11 Pro Max ma wyglądać od przodu jak iPhone 20 Pro.