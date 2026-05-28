„Wystrzałowa” nowość w aplikacji mObywatel. Już można skorzystać

Ministerstwo Cyfryzacji obiecywało dynamiczny rozwój aplikacji mObywatel i dotrzymuje słowa. Właśnie udostępniono kolejną nowość w rządowym programie.

Aplikacja mObywatel z kolejną nowością. Ministerstwo Cyfryzacji dotrzymuje słowa

26 maja 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że aplikacja mObywatel ma już 12 milionów użytkowników – tyle osób wygenerowało mDowód, co jest konieczne, aby korzystać z rządowego programu. Wtedy też zapowiedziano, że do końca czerwca 2026 roku udostępnionych zostanie 11 kolejnych nowości.

Od 18 maja 2026 roku do aplikacji mObywatel można dodać PWZ fizjoterapeuty, a w tym tygodniu aplikacja mObywatel wzbogaciła się o PWZ farmaceuty. Teraz zaś osoby, posiadające aktualne uprawnienia strzeleckie, mogą dodać do niej legitymację Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Możliwość ta jest przeznaczona dla osób, które są wpisane do systemu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz mają mDowód lub Dokument ochrony czasowej w aplikacji. Aplikacja mObywatel pozwala od teraz dodać konkretniej:

licencję sędziego strzelectwa sportowego,

licencję sędziego strzelectwa dynamicznego,

licencję zawodnicza PZSS,

licencję trenera strzelectwa sportowego,

licencję instruktora strzelectwa sportowego,

patent strzelecki,

legitymację prowadzącego strzelanie.

🪪 W mObywatelu właśnie rozpoczęliśmy udostępnianie 7 nowych dokumentów, we współpracy z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego!



✅ licencję trenera… — Dariusz Standerski (@DStanderski) May 27, 2026

Centralny Ośrodek Informatyki informuje, że możliwość dodania legitymacji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego jest wdrażana stopniowo i nie od razu wszyscy posiadający uprawnienia mogą to zrobić. U wszystkich powinna się jednak pojawić do 1 czerwca 2026 roku, czyli do najbliższego poniedziałku.

Wkrótce udostępniona zostanie też kolejna nowość w aplikacji mObywatel

Już od 31 maja 2026 roku aplikacja mObywatel ma pozwolić pobierać dane z Krajowego Rejestru Sądowego. Rządowy program wyświetli dane dotyczące podmiotów, z którymi użytkownik jest w jakikolwiek sposób powiązany, a także wyśle powiadomienia o nowych zdarzeniach.

Aby skorzystać z tej funkcji, konieczne będzie zaktualizowanie aplikacji mObywatel do wersji 4.83.0, która została już udostępniona w sklepach Google Play i Apple App Store. Powinna ona pobrać i zainstalować się automatycznie, chyba że użytkownik wyłączył automatyczne aktualizacje.