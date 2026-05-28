smartwatch vivo watch gt 2
Vivo Watch GT 2 (źródło: Vivo)
Wearable

Ten smartwatch może Ci się spodobać. Nie tylko dlatego, że wygląda jak Apple Watch „za pół ceny”

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Sprzęt
Wearable
Ten smartwatch może Ci się spodobać. Nie tylko dlatego, że wygląda jak Apple Watch „za pół ceny”

Smartwatch Vivo Watch GT 2 nieoczekiwanie trafił do sprzedaży w Polsce. Może spodobać się klientom nie tylko dlatego, że wygląda jak Apple Watch „za pół ceny”.

Smartwatch Vivo Watch GT 2 ma solidne argumenty, żeby przekonać klientów do zakupu

Nowy smartwatch Vivo Watch GT 2 został oficjalnie zaprezentowany w Chinach w październiku 2025 roku i potraktowaliśmy go wyłącznie jako ciekawostkę, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że trafi do sprzedaży w Polsce. Do tej pory bowiem ta marka nie sprzedawała w kraju nad Wisłą swoich smart zegarków.

Dostępność tego modelu w polskim sklepie jest zatem pozytywną niespodzianką. Smartwatch Vivo Watch GT 2 od razu przyciąga wzrok za sprawą uderzającego podobieństwa do Apple Watcha, choć nie jest jego wierną kopią, ponieważ na prawej krawędzi jest tylko obrotowa koronka – nie ma owalnego przycisku.

Vivo Watch GT 2 (źródło: Vivo)

Smartwatch Vivo Watch GT 2 jest wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 2,07 cala i rozdzielczości 432×514 pikseli. Producent podaje, że ramka po prawej i lewej stronie ma tylko 1,8 mm szerokości, natomiast górna i dolna po 2,3 mm. Dzięki temu współczynnik screen-to-body wynosi 82,4%.

Ekran w tym zegarku odświeża też obraz z częstotliwością 60 Hz i lokalnie osiąga jasność do nawet 2400 nitów. Zdecydowanie może przydać się to podczas korzystania z dostępnej funkcjonalności, ponieważ smartwatch Vivo Watch GT 2 oferuje m.in. możliwość skorzystania z nawigacji.

smartwatch vivo watch gt 2
smartwatch vivo watch gt 2
Vivo Watch GT 2 (źródło: Vivo)

Do dyspozycji jest również ponad 100 trybów sportowych (w tym krykiet i tenis) oraz profesjonalne doradztwo biegowe (smartwatch Vivo Watch GT 2 analizuje dane zebrane podczas biegów i może dawać cenne/przydatne wskazówki). System BlueOS 3.0 oferuje też pierścienie aktywności i odznaki za aktywność fizyczną, które wyglądają (naprawdę) bardzo podobnie do tych w Apple Watchach (choć moim zdaniem są ładniejsze niż Apple).

smartwatch vivo watch gt 2
źródło: Vivo

Ponadto smartwatch Vivo Watch GT 2 daje możliwość skorzystania z wbudowanego NFC, aczkolwiek nie do płatności zbliżeniowych. Producent deklaruje, że czas pracy może sięgać nawet 25 dni (w przypadku „typowego użytkowania” 14 dni). Akumulator ładuje się z użyciem ładowarki magnetycznej.

Polska cena Vivo Watch GT 2 jest atrakcyjna

Smartwatch Vivo Watch GT 2 jest dostępny w sklepie x-kom w dwóch wersjach kolorystycznych – białej i czarnej, a jego cenę ustalono na 599 złotych. Zegarek można połączyć zarówno ze smartfonami z Androidem, jak i iPhone’ami.

Gdzie kupić?

Vivo Watch GT 2

smartwatch vivo watch gt 2
ok. 599 zł
(Przybliżona cena z dnia: 28 maja 2026)
x-kom
x-kom
Zawiera linki afiliacyjne.
Zobacz również

Obserwuj nas