Ten smartwatch może Ci się spodobać. Nie tylko dlatego, że wygląda jak Apple Watch „za pół ceny”

Smartwatch Vivo Watch GT 2 nieoczekiwanie trafił do sprzedaży w Polsce. Może spodobać się klientom nie tylko dlatego, że wygląda jak Apple Watch „za pół ceny”.

Smartwatch Vivo Watch GT 2 ma solidne argumenty, żeby przekonać klientów do zakupu

Nowy smartwatch Vivo Watch GT 2 został oficjalnie zaprezentowany w Chinach w październiku 2025 roku i potraktowaliśmy go wyłącznie jako ciekawostkę, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że trafi do sprzedaży w Polsce. Do tej pory bowiem ta marka nie sprzedawała w kraju nad Wisłą swoich smart zegarków.

Dostępność tego modelu w polskim sklepie jest zatem pozytywną niespodzianką. Smartwatch Vivo Watch GT 2 od razu przyciąga wzrok za sprawą uderzającego podobieństwa do Apple Watcha, choć nie jest jego wierną kopią, ponieważ na prawej krawędzi jest tylko obrotowa koronka – nie ma owalnego przycisku.

Smartwatch Vivo Watch GT 2 jest wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 2,07 cala i rozdzielczości 432×514 pikseli. Producent podaje, że ramka po prawej i lewej stronie ma tylko 1,8 mm szerokości, natomiast górna i dolna po 2,3 mm. Dzięki temu współczynnik screen-to-body wynosi 82,4%.

Ekran w tym zegarku odświeża też obraz z częstotliwością 60 Hz i lokalnie osiąga jasność do nawet 2400 nitów. Zdecydowanie może przydać się to podczas korzystania z dostępnej funkcjonalności, ponieważ smartwatch Vivo Watch GT 2 oferuje m.in. możliwość skorzystania z nawigacji.

Do dyspozycji jest również ponad 100 trybów sportowych (w tym krykiet i tenis) oraz profesjonalne doradztwo biegowe (smartwatch Vivo Watch GT 2 analizuje dane zebrane podczas biegów i może dawać cenne/przydatne wskazówki). System BlueOS 3.0 oferuje też pierścienie aktywności i odznaki za aktywność fizyczną, które wyglądają (naprawdę) bardzo podobnie do tych w Apple Watchach (choć moim zdaniem są ładniejsze niż Apple).

Ponadto smartwatch Vivo Watch GT 2 daje możliwość skorzystania z wbudowanego NFC, aczkolwiek nie do płatności zbliżeniowych. Producent deklaruje, że czas pracy może sięgać nawet 25 dni (w przypadku „typowego użytkowania” 14 dni). Akumulator ładuje się z użyciem ładowarki magnetycznej.

Polska cena Vivo Watch GT 2 jest atrakcyjna

Smartwatch Vivo Watch GT 2 jest dostępny w sklepie x-kom w dwóch wersjach kolorystycznych – białej i czarnej, a jego cenę ustalono na 599 złotych. Zegarek można połączyć zarówno ze smartfonami z Androidem, jak i iPhone’ami.