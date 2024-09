Samsung Galaxy S24 FE bez tajemnic. Który kolor wybierzesz?

Na temat nowego smartfona Koreańczyków wiemy już chyba wszystko. Samsung Galaxy S24 FE raczej nas nie zaskoczy, więc możemy zacząć zastanawiać się, który wariant kolorystyczny będzie tym najładniejszym.

Co zaoferuje nowy smartfon Samsunga?

Zbliżająca się premiera Galaxy S24 FE prawdopodobnie będzie dość nudna. Należy podkreślić, że nie chodzi o sam smartfon, bowiem ten może okazać się całkiem interesującym urządzeniem, ale o fakt, że na jego temat wiemy już prawie wszystko. Poznaliśmy specyfikację, wygląd, a nawet warianty kolorystyczne, w których będzie sprzedawany.

Owszem poznaliśmy już sporo informacji, ale wypada przypomnieć te najważniejsze. Omawiany smartfon zostanie wyposażony w 6,7-calowy ekran Dynamic AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Wypada zauważyć, że dotychczas żaden model z tej serii nie mógł pochwalić się równie dużym ekranem – największy, bo 6,5-calowy, otrzymał Samsung Galaxy S20 FE. Ekran zapewni odświeżanie na poziomie do 120 Hz i maksymalną jasność 1900 nitów, co z kolei powinno przełożyć się na bardzo dobrą widoczność w słońcu. Ramki wokół ekranu mają mieć grubość 1,99 mm.

Sercem urządzenia ma być procesor Exynos 2400e (z obniżonym taktowaniem), któremu w najwyższej konfiguracji towarzyszyć będzie 12 GB RAM i 256 GB przestrzeni na dane użytkownika. Na pokładzie znajdzie się akumulator o pojemności 4600 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 25 W. W przypadku ładowania bezprzewodowego możemy liczyć na moc 15 W.

(źródło: Android Headlines)

Jeśli chodzi o zestaw aparatów, to Samsung Galaxy S24 FE z przodu otrzyma aparat 10 Mpix. Po drugiej stronie producent zaplanował trzy aparaty: główny z matrycą 50 Mpix, ultraszerokokątny z sensorem 12 Mpix i teleobiektyw 8 Mpix. Całość ma działać pod kontrolą Androida 14 z nakładką One UI 6.1.

Samsung Galaxy S24 FE zadebiutuje w kilku kolorach

Serwis Android Headlines podzielił się grafikami, które dokładnie przedstawiają wygląd Galaxy S24 FE, a także dostępne wersje kolorystyczne. Klienci będą mogli kolor grafitowy, niebieski, zielony i żółty. Warto dodać, że na udostępnionych grafikach zabrakło wersji srebrnej/białej, ale wiemy, że ma ona trafić do sprzedaży.

(źródło: Android Headlines)

Przyciski do regulacji głośności, a także przycisk blokady/zasilania znajdą się po prawej stronie. Z tyłu obudowy otrzymamy szkło. Smartfon będzie mógł pochwalić się certyfikatem IP68. Design będzie wyraźnie zbliżony do tego, co możemy znaleźć w innych modelach Koreańczyków.

Samsung Galaxy S24 FE nie będzie prawdziwą rewolucją, ale raczej ewolucją w ofercie producenta. Mimo tego, urządzenie może okazać się całkiem interesującą propozycją. Tym bardziej, że cena Galaxy S24 FE może być atrakcyjna.