U Samsunga to rzadkość. Czuć luksus i wolność

Producent z Korei Południowej ma określony, dość charakterystyczny sposób projektowania swoich smartfonów. W przypadku tego modelu postanowił jednak „zaszaleć” – w jego ofercie to naprawdę ekstrawagancja.

Samsung Galaxy F55 5G nie wygląda jak smartfon Samsunga. No, może trochę

Najczęściej panel tylny urządzeń producenta z Korei Południowej pokrywa szkło lub tworzywo sztuczne. W przypadku tego modelu zdecydowano się jednak na wegańską skórę. To coś wyjątkowego, choć w smartfonach chińskich marek wręcz przeciwnie (zob. Huawei Mate 50 Pro).

Skóra, nawet jeśli wegańska, niewątpliwie dodaje „ekskluzywności” urządzeniu. Zastosowanie takiego materiału ma jeszcze jedną bezapelacyjną zaletę – takiego smartfona aż nie wypada wkładać do etui, nawet przezroczystego. Szczególnie że takie wykończenie powinno zapewnić mu odporność na uszkodzenia mechaniczne (naturalnie w granicach rozsądku).

Jedynym, typowym dla producenta z Korei Południowej jest sposób ułożenia aparatów na panelu tylnym w lewym górnym rogu. Nie sposób nie zauważyć, że wszystkie trzy mocno wystają ponad powierzchnię plecków i w tej sytuacji założenie etui wydaje się niegłupim pomysłem, ale nawet z ochroną mogą zostać uszkodzone, gdyby smartfon rypnął na ziemię – nic nie daje 100% pewności.

Jaka jest specyfikacja?

Pozostając w temacie aparatów – też jest atrakcyjnie, bo model ten ma na wyposażeniu aż dwa o rozdzielczości 50 Mpix (jeden na przodzie z f/2.4 i drugi na tyle z f/1.8 i OIS). Na pleckach są jeszcze dwa aparaty: 8 Mpix z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym oraz 2 Mpix z f/2.4 do zdjęć makro.

Na przód, oprócz 50 Mpix aparatu, trafił też wyświetlacz Super AMOLED Plus o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych. Sercem urządzenia jest z kolei układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Co ciekawe, producent jak prawie nigdy podał model SoC, a to u niego (kolejny) ewenement.

Ponadto na pokładzie znajduje się od 8 do 12 GB RAM i od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (w zależności od konfiguracji) z opcją rozszerzenia za pomocą karty microSD, moduł NFC, głośniki stereo, dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD) i akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 45 W przez USB-C (USB 2.0; producent nie dodaje żadnego zasilacza w zestawie).

Urządzenie ma też wymiary 163,9×76,5×7,8 mm i waży 180 gramów. Fabrycznie zainstalowano na nim system Android 14 i w przyszłości dostanie 4 aktualizacje Androida, a ponadto ma zapewnione 5 lat aktualizacji zabezpieczeń.

Cena

Samsung Galaxy F55 5G trafił do sprzedaży w Indiach, gdzie jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych (czarnej i pomarańczowej) oraz trzech konfiguracjach:

8/128 GB za 26999 rupii (równowartość około 1270 złotych),

8/256 GB za 29999 rupii (około 1410 złotych),

12/256 GB za 32999 rupii (około 1550 złotych).

Na koniec, gwoli ścisłości, trzeba odnotować, że jest to brat bliźniak wprowadzonego niedawno na chiński rynek Galaxy C55.