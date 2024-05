Kupiłeś HBO Max w abonamencie? Mamy dla Ciebie dobre informacje

Jak już pewnie słyszeliście, HBO Max już niedługo na polskim rynku zastąpi inna platforma, a mianowicie Max. Wiele osób kupiło jednak dostęp do znikającego niedługo streamingu w ramach swoich usług abonamentowych u różnych dostawców. Co z nimi? Mamy dobre wieści, ponieważ firmy przygotowały dla nich całkiem dobrą ofertę. Poznajcie jej szczegóły.

W końcu doczekamy się serwisu Max

Polscy użytkownicy byli zmuszeni trochę poczekać na platformę Max, ponieważ już w październiku 2023 roku przedstawiciele Warner Bros. Discovery ogłosili, że ich nowa usługa streamingowa zadebiutuje w Europie, zastępując HBO Max. Pierwotnie mówiono, że stanie się to wiosną 2024 roku. Na łamach Tabletowo.pl informowaliśmy Was o tym, że znamy już konkretną datę wprowadzenia nowej usługi streamingowej Na stronie internetowej serwisu oraz na YouTube pojawiła się reklama, w której podano dokładną datę: 11 czerwca 2024 roku.

Warto dodać, że platforma Max to nie tylko zmiana nazwy i lekki rebranding dobrze znanej użytkownikom usługi. Nowością będzie m.in. dodatkowy pakiet „Kanały TV i Sport”, który umożliwi dostęp do kanałów telewizyjnych na żywo, takich jak TVN24, CNN, TVN, TVN7, Cartoon Network, Cartoonito, Eurosport 1 i Eurosport 2. Ponadto subskrybenci będą mogli śledzić na żywo transmisje z różnych wydarzeń sportowych, w tym zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Polscy dostawcy gotowi na premierę

HBO Max od lat było proponowane klientom w pakietach abonamentu razem z usługami telewizyjnymi. Oczywiście wiele osób skorzystało z tej oferty i teraz w ich głowach rodziło się mnóstwo pytań związanych ze przemianą tej platformy na Max. Informacje, które pojawiają się w sieci, potwierdzają jednak, że nie ma się o co martwić, ponieważ dostawcy przygotowali dla nich rozsądne rozwiązanie.

Klienci Netii, Plusa i Polsat Box otrzymują maile informujące ich o zmianie nazwy serwisu na Max i wiążących się z tym zmianach w ofercie. Najważniejszą informacją jest fakt, że w żadnym przypadku cena usług abonamentowych nie zmieni się przez wprowadzenie na rynek nowego serwisu, a klienci zyskają dostęp do Max. Jak już wiadomo, platforma wprowadzi trzy warianty subskrypcji: podstawowy, standard oraz premium. Który z nich otrzymają klienci? Odpowiedź brzmi: to zależy.

screen: Bartosz G. screen: Wojciech G. źródło: Grupa HBO Polska na Facebooku

Jest to w zależne od tego, czy umowa na usługi świadczone przez wspomnianych dostawców została zawarta na czas określony, czy też nieokreślony. Wszystkie osoby, których umowa podpisana jest na 12 lub 24 miesiące, do końca jej trwania będą mogły cieszyć się dostępem do pakietu Premium. Z kolei klienci z umową na czas nieokreślony mogą korzystać z wariantu Premium do 31 stycznia 2025 roku. Następnie zostanie on zmieniony na pakiet Standard.