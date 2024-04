Nowy Samsung zaskoczy Was nie tylko designem, ale też specyfikacją

Południowokoreański producent nie próżnuje. Do portfolio Samsunga dołączył właśnie nowy model, który może zainteresować wielu potencjalnych klientów. Nie jest to jednak wielka premiera, bo okazuje się, że ten smartfon to nie do końca nowość.

Niecodzienny design

Model, o którym mowa, to Samsung Galaxy C55. W ostatnich dniach pojawiało się o nim sporo doniesień, ale w końcu doczekał się on swojej oficjalnej premiery. Grafiki przedstawiające urządzenie potwierdzają, że będzie on w pewien sposób wyjątkowy i może pomóc użytkownikom zaznać nieco „luksusu”. Podkreślam to nie bez powodu, ponieważ skórzane wykończenie plecków smartfona kojarzone jest z flagowymi modelami, np. marki Vivo czy Huawei.

Południowokoreański gigant zdecydował jednak, że właśnie taki materiał trafi na tylny panel nowego średniaka. Oczywiście to, czy smartfon się spodoba, czy też nie, to kwestia indywidualnych upodobań, ale trzeba przyznać, że w czarnej wersji kolorystycznej prezentuje się całkiem dobrze. Według mnie ta pomarańczowa wygląda nieco sztucznie. Niemniej jednak urządzeniu trzeba oddać tę nutkę wyjątkowości, ponieważ producent nie decyduje się na takie rozwiązania zbyt często.

fot. producenta

Co oferuje Samsung Galaxy C55?

Wygląd nie jest najważniejszy. Dla wielu użytkowników zdecydowanie bardziej liczy się to, co smartfon ma w środku, czyli podzespoły, a tutaj nie ma na co narzekać. Samsung Galaxy C55 oferuje 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pod maską znalazł się Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, który będzie współpracować z 8 lub 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Mocy przy codziennych zadaniach nie powinno więc zabraknąć.

Selfie będzie można wykonać za pomocą 50 Mpix kamerki umieszczonej w okrągłym otworze w ekranie. Z kolei na tylnym panelu znalazły się trzy sensory: 50 Mpix (główny z OIS i przysłoną f/1.8), 8 Mpix (połączony z ultraszerokokątnym obiektywem z przysłoną f/2.2) i 2 Mpix (przeznaczony do zdjęć makro). Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 5000 mAh i wspierający ładowanie przewodowe o mocy 45 W.

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że gdzieś się już widziało dokładnie taką specyfikację. Nie jest to mylne spostrzeżenie, bo niemal wszystko pokrywa się z parametrami Galaxy M55, który niedawno zadebiutował w Polsce.

Cena i dostępność

Samsung przygotował ten rebrand na rynek chiński. Smartfon już pojawił się w oficjalnym sklepie producenta, a jego wysyłka ma zacząć się dokładnie 28 kwietnia 2024 roku.

Galaxy C55 dostępny jest w dwóch konfiguracjach, a to oznacza, że mamy też dwie ceny. Za konfigurację 8 GB RAM + 256 GB wbudowanej pamięci trzeba zapłacić 1999 juanów (równowartość ~1120 złotych), a cena wersji 12 GB RAM + 256 GB pamięci wewnętrznej wynosi 2299 juanów (~1280 złotych).