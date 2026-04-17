Nowy Samsung może Ci się spodobać. Widać duży progres

Smartfonom producenta z Korei Południowej często zarzuca się, że nie przynoszą zauważalnych zmian. W przypadku modelu Samsung Galaxy A27 będzie jednak inaczej.

Ujawniono, jak będzie wyglądał smartfon Samsung Galaxy A27. Od razu widać dużą zmianę

Smartfon Samsung Galaxy A26 zadebiutował w marcu 2025 roku i odróżniał się od zaprezentowanych równocześnie modeli Samsung Galaxy A56 i Galaxy A36, ponieważ miał – typowy dla budżetowców – ekran typu Infinity-U, tj. z wycięciem w kształcie litery „U”.

Jego następca, smartfon Samsung Galaxy A27, dorówna pod tym względem modelom Galaxy A57 i Galaxy A37, które zostały zaprezentowane 25 marca 2026 roku, gdyż podobnie jak one otrzyma wyświetlacz z okrągłym otworem na aparat do selfie i rozmów wideo. Dzięki temu nie będzie wyglądał jak budżetowiec, tylko telefon wyższej klasy.

Samsung Galaxy A27 (źródło: HotEUDeals)

Jakie jeszcze zmiany przyniesie smartfon Samsung Galaxy A27? Specyfikacja jest już w dużej części znana

Smartfon Samsung Galaxy A27 będzie miał wymiary 162,3×78,6×7,9 mm (lub 10 mm, jeśli uwzględnić wystającą wyspę z aparatami na tyle) i jednocześnie wyświetlacz o podobnej przekątnej jak poprzednik (~6,7 cala), mierzący 164×77,5×7,7 mm. Przedpremierowe rendery wskazują, że ramki dookoła ekranu mają być zauważalnie mniejsze niż w Galaxy A26, co klienci zadecydowanie powinni docenić.

Samsung Galaxy A27 (źródło: HotEUDeals)

Jest też mowa, że smartfon Samsung Galaxy A27 zaoferuje 12 Mpix aparat z większym sensorem na przodzie zamiast 13 Mpix oraz potrójny aparat na tyle, na który złożą się 50 Mpix aparat szerokokątny z funkcją nagrywania wideo w 4K i 30 klatkach na sekundę, 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do zdjęć makro.

Ponadto smartfon Samsung Galaxy A27 otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (zamiast Exynos 1380), który miał Galaxy A36, a także akumulator o pojemności 5000 mAh. Nie wiadomo jednak, jaką moc ładowania obsłuży (w przypadku poprzednika to maksymalnie 25 W).

Można spodziewać się, że smartfon Samsung Galaxy A27 zadebiutuje już niedługo – być może jeszcze w kwietniu 2026 roku. Cena także nie jest znana, aczkolwiek nie będzie niespodzianką, gdy okaże się, że Koreańczycy zażyczą sobie za niego ~1500 złotych, gdyż Galaxy A26 6/128 GB kosztuje dziś 999 złotych, a wersja 8/256 GB – od 1169 złotych.