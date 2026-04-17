Samsung Galaxy S26 Ultra w niższej cenie. Promocja obejmuje też Galaxy S26 i Galaxy S26+

Najnowsze flagowe smartfony Samsunga znów dostępne są w obniżonych cenach. Promocja obejmuje wszystkie modele z serii Galaxy S26. Można zaoszczędzić kilkaset złotych.

Nowa promocja na smartfony Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra

Najnowsze smartfony z rodziny Galaxy S26 zostały zaprezentowane 25 lutego 2026 roku i osoby, które zamówiły je do 10 marca 2026 roku, mogły skorzystać z oferty przedsprzedażowej. Od 11 marca 2026 roku była dostępna nowa promocja na Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra, w ramach której można dało się kupić wersje z większą ilością pamięci (512 GB i 1 TB) taniej o 450 lub nawet 650 złotych.

Teraz natomiast obowiązuje nowa promocja, dzięki której zapłacicie mniej za wszystkie modele i prawie wszystkie konfiguracje pamięciowe:

Galaxy S26 256 GB – 3999 złotych (zamiast 4499 złotych) 512 GB – 4899 złotych (wcześniej 4949 złotych; cena z dnia premiery – 5399 złotych)



Galaxy S26+ 256 GB – 4999 złotych (zamiast 5599 złotych) 512 GB – 5899 złotych (wcześniej 6049 złotych; cena z dnia premiery – 6499 złotych)



Galaxy S26 Ultra 256 GB – 5999 złotych (zamiast 6499 złotych) 512 GB – 6899 złotych (wcześniej 6949 złotych; cena z dnia premiery – 7399 złotych) 1 TB – 8199 złotych (wcześniej 8049 złotych; cena z dnia premiery – 8699 złotych)



W sklepach Media Expert i x-kom widnieje informacja, że promocja jest ograniczona czasowo – do 19 kwietnia 2026 roku, natomiast w innych sklepach, gdzie też obowiązują niższe ceny, są to nowe ceny regularne – nie są one oznaczone jako promocja.

W momencie publikacji artykułu niższe ceny nie obowiązywały w oficjalnym sklepie Samsunga.

Jest też inna promocja na smartfony Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra

Od początku kwietnia 2026 roku obowiązuje inna promocja na smartfony Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra, która jest dostępna wyłącznie w Plusie (gdzie obowiązują ceny z dnia premiery). Osoby, które kupią jeden z tych modeli, mogą otrzymać w prezencie smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Classic w wersji z eSIM.

Warunkiem skorzystania z niej jest jednak podpisanie umowy abonamentowej. Co równie ważne, obejmuje ona nie tylko najnowsze flagowce producenta z Korei Południowej, ale też smartfony Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 Edge, Samsung Galaxy S25 FE, Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Flip 7 oraz Samsung Galaxy Z Flip 7 FE.