Samsung daje gratis słuchawki do smartfonów. Jest jeden warunek

Producent z Korei Południowej ma powody do świętowania. Z tej okazji przygotował promocję, która powinna zachęcić klientów do zakupu smartfonów lub/i tabletów marki Samsung.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 lub Galaxy Buds 3 Pro w prezencie do smartfonów Samsunga

Koreański gigant otworzył swój nowy salon Brand Store w Polsce. Znajduje się on w Galerii Vivo! na poziomie 0, zlokalizowanej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Lublinie. Z tej okazji przygotowano dla klientów atrakcyjną promocję, która może zachęcić ich do zakupu smartfona lub/i tabletu marki Samsung.

Nowy salon Samsung Brand Store w Galerii Vivo! w Lublinie (źródło: Samsung)

Osoby, które odwiedzą nowy salon Samsung Brand Store w Galerii Vivo! w Lublinie i kupią smartfon Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy Z Fold 7 lub Galaxy Z Flip 7 albo tablet Galaxy Tab S11 bądź Galaxy Tab S11 Ultra, otrzymają w prezencie słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) Samsung Galaxy Buds 3 Pro.

Z kolei na klientów, którzy zdecydują się na zakup smartfona z serii Galaxy A, czekają słuchawki Samsung Galaxy Buds 3. W obu przypadkach liczba par słuchawek, które można otrzymać w prezencie, jest ograniczona do 100, zatem: kto pierwszy, ten lepszy.

Promocja obowiązuje wyłącznie w nowym salonie Samsung Brand Store w Galerii Vivo! w Lublinie do 30 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Galeria ta jest czynna od poniedziałku do soboty od godziny 9:00 do 21:00 oraz w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00.

Nowo otwarty salon to już 23. oficjalny Samsung Brand Store w Polsce oraz jednocześnie pierwszy w Lublinie i drugi największy sklep producenta z Korei Południowej w kraju nad Wisłą – jego powierzchnia to 178 m2. Większy jest tylko flagowy Brand Store w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie przy al. Jana Pawła II 82.

Jeżeli natomiast nie interesują Was słuchawki albo nie macie blisko do Lublina, to tak się składa, że jest nowa promocja na smartfony Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra (ogólnokrajowa, ale nie w sklepie Samsunga).

W 2026 rok Samsung świętuje 30-lecie obecności w Polsce

Samsung świętuje jednak nie tylko z okazji otwarcia 23. salonu w Polsce, bowiem w 2026 roku przypada 30. rocznica jego obecności w kraju nad Wisłą. Jak sam przyznaje, początkowo był kojarzony przez Polaków przede wszystkim ze sprzętem AGD i RTV, takim jak telewizory, magnetowidy, lodówki czy pralki.

Samsung chciał jednak zaistnieć też w segmencie telefonów komórkowych, lecz w 1996 roku rynek był zdominowany przez innych producentów. Mimo to stopniowo przygotowywał się do wejścia z własną ofertą urządzeń mobilnych, co – jak dziś widzimy – przyniosło oczekiwany efekt. Obecnie bowiem jego smartfony są najczęściej kupowane przez mieszkańców Polski.