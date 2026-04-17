Orlen znów obniża ceny ładowania samochodów elektrycznych

Wysokie ceny paliw dają się we znaki kierowcom. Posiadacze samochodów elektrycznych również jednak oczekują niższych cen. Orlen chce je spełnić, obniżając ceny ładowania elektryków.

Orlen obniża ceny ładowania samochodów elektrycznych na ładowarkach Orlen Charge

Już 1 kwietnia 2026 roku Orlen obniżył ceny ładowania samochodów elektrycznych na ładowarkach Orlen Charge do 2,69 złotych za każdą kWh na wszystkich ładowarkach DC, niezależnie od ich mocy. Cena ładowania prądem przemiennym (AC) pozostała taka sama – 1,95 złotych za kWh.

Dziś Orlen ogłosił kolejną obniżkę cen ładowania samochodów elektrycznych na jego ładowarkach. Dzięki niej posiadacze takich aut zapłacą 20% mniej za ładowanie prądem stałym (DC), ponieważ od 17 kwietnia 2026 roku 1 kWh kosztuje 2,19 złotych, a nie 2,69 złotych jak wcześniej.

Oprócz opłaty za ładowanie, trzeba też zapłacić za postój – 32 grosze za każdą minutę (wcześniej wynosiła ona 40 groszy za każdą minutę). Będzie ona naliczana po tym, jak upłynie 60 minut od rozpoczęcia ładowania.

Promocja obowiązuje do 25 maja 2026 roku, do godziny 9:00 i nie obejmuje ładowania samochodów elektrycznych na ładowarkach AC (tj. prądem przemiennym). W ich przypadku wciąż trzeba zapłacić 1,95 złotych za każdą 1 kWh oraz dodatkowo 40 groszy za minutę postoju po upływie 720 minut (12 godzin) czasu ładowania.

Promocja na ładowanie samochodów elektrycznych na ładowarkach Orlen Charge od 17 kwietnia do 25 maja 2026 roku (źródło: Orlen)

Warto też wiedzieć, że za każdą naładowaną kWh kierowca otrzyma 6 punktów Vitay.

Jak skorzystać z promocji na ładowanie samochodów elektrycznych na Orlenie?

Z promocji mogą skorzystać wszyscy posiadacze aut elektrycznych, będący użytkownikami aplikacji Orlen Charge lub Orlen Vitay z aktywną usługą Orlen Charge. Co ważne: od 5 maja 2026 roku wszystkie funkcje związane z ładowaniem w sieci Orlen Charge będą dostępne w aplikacji Orlen Vitay, a aplikacja Orlen Charge zostanie wyłączona.

Na chwilę obecną sieć Orlen Charge obejmuje ponad 1,3 tysiąca punktów ładowania. W listopadzie 2025 roku Orlen uruchomił pierwszy hub ładowania samochodów elektrycznych – przy trasie S7 na MOP Olsztynek Południe.

Dziś podobne miejsca funkcjonują również m.in. w Nowym Dworze Gdańskim, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie, a także przy trasach szybkiego ruchu – na Miejscach Obsługi Podróżnych Olsztynek Południe, Gruczno Zachód oraz Barnisław Północ i Południe. Do końca 2027 roku ma powstać kilkadziesiąt nowych hubów i ponad sto dodatkowych stacji ładowania samochodów elektrycznych.