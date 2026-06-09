Przelew na telefon Blik do zmiany. Posłowie szykują nową ustawę

Grupa posłów pracuje nad projektem ustawy, która ma wyeliminować istotny problem, związany z przelewami na telefon Blik. Teraz bowiem wiele osób nawet nie próbuje odzyskać straconych pieniędzy.

Przelew na telefon Blik zostanie „uszczelniony”. Użytkownicy nie będą już mogli stracić pieniędzy

Radio RMF FM poinformowało, że trwają prace nad projektem ustawy, która ma zapobiegać wysyłaniu przelewów Blik na błędny numer telefonu. Jak powiedział wiceminister cyfryzacji, Michał Gramatyka, inicjatywa ma mieć charakter poselski, a nie rządowy, a ponadto również ponadpolityczny. Do tej pory poparło ją ponad 60 osób. I choć projekt nie jest jeszcze gotowy, to ma trafić do Sejmu już podczas najbliższego posiedzenia.

Problem, nad którym się pochylono, dotyczy sytuacji, gdy ktoś wysyła przelew na telefon Blik na określony numer telefonu, jednak ten nie należy już do wskazanego (oczekiwanego) odbiorcy przelewu, ponieważ, na przykład, zmienił on numer telefonu na inny.

Wówczas taki przelew na telefon Blik może trafić do innej, obcej osoby. Operatorzy bowiem nie „kasują” nieaktywnych numerów, które wcześniej były w użytku – po okresie „karencji” (jego długość jest różna) wracają one do dostępnej puli i mogą zostać przyznane innym klientom.

Przygotowywany projekt ustawy zakłada stworzenie interfejsu pomiędzy operatorami komórkowymi a Polskim Standardem Płatności. Dzięki niemu banki i operator Blika otrzymywaliby informację, że dany użytkownik przestał być właścicielem określonego numeru telefonu i powinien on zostać wyrejestrowany z systemu, żeby przelew na telefon Blik nie trafił do niewłaściwej osoby.

To nie jest powszechny problem, ale wciąż istnieje

Michał Gramatyka powiedział radiu RMF FM, że co roku jest kilkaset przypadków, które docierają do Blika, jednak prawdopodobnie w rzeczywistości jest ich więcej, ponieważ nie wszyscy użytkownicy zgłaszają takie sytuacje, co jest powiązane z faktem, że najczęściej kwoty przelewów są niewielkie – wiele osób może myśleć, że „szkoda zachodu”, aby odzyskać utracone pieniądze.

Według ostatniego raportu Blika, na koniec pierwszego kwartału 2026 roku liczba zarejestrowanych w systemie przelewów na numer telefonu użytkowników przekroczyła 20,3 miliona i w ciągu 3 pierwszych miesięcy 2026 roku zrealizowano 185,9 miliona przelewów w ten sposób – na łączną kwotę 31,8 miliard złotych.

Przy okazji warto przypomnieć, że trwa również pilotaż zagranicznych przelewów na telefon Blik w euro.