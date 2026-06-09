Aplikacja mObywatel powinna mieć to od początku. W końcu dodano tę funkcję

Aplikacja mObywatel niemal każdego dnia wzbogaca się o kolejną nową funkcję. Mówi się, że od przybytku głowa nie boli, jednak w rzeczywistości dotarcie do poszukiwanej funkcji może czasem zająć dłuższą chwilę. Centralny Ośrodek Informatyki, który odpowiada za rozwój rządowego programu, w końcu ułatwił życie użytkowników.

Aplikacja mObywatel ułatwi znalezienie poszukiwanej funkcji

Ministerstwo Cyfryzacji niejednokrotnie zapewniało, że aplikacja mObywatel będzie szybko wzbogacała się o kolejne nowe funkcje i rzeczywiście tempo jest naprawdę imponujące. Niewątpliwie właśnie z tego wynika tak duża popularność rządowego programu.

W maju 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało bowiem, że aplikacja mObywatel jest już zainstalowana na smartfonach 12 milionów Polaków. Wtedy też zapowiedziano, że do końca czerwca pojawi się w niej 11 nowych funkcji.

Nie rzucano słów na wiatr, ponieważ od tamtej pory w aplikacji mObywatel pojawiło się PWZ farmaceuty, a osoby wpisane do systemu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego mogą dodać do mObywatela legitymację Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (dostępnych jest aż 7 różnych dokumentów). Również w maju 2026 roku aplikacja mObywatel wzbogaciła się o usługę Dane w KRS.

Tak dynamiczny rozwój rządowego programu zdecydowanie cieszy, jednak z drugiej strony przez tak dużą liczbę funkcji niektóre osoby mogą mieć trudności w znalezieniu tej, której akurat potrzebują. Do tej pory trzeba było bowiem poświęcić chwilę i przejrzeć samodzielnie wszystkie dostępne opcje, których lista ciągle się wydłuża.

Od teraz nie będzie to już konieczne, ponieważ aplikacja mObywatel wzbogaciła się o wyszukiwarkę, która właściwie powinna być w niej od samego początku, a przynajmniej od dłuższego czasu. Jak to jednak mówią – lepiej późno niż wcale.

Jak działa wyszukiwarka w aplikacji mObywatel?

Aby aplikacja mObywatel wzbogaciła się o wyszukiwarkę, należy pobrać i zainstalować najnowszą dostępną wersję, która jednak nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich – trzeba sprawdzać jej dostępność w sklepie Google Play lub Apple App Store, jeśli ktoś jest niecierpliwy albo po prostu czekać na automatyczną aktualizację.

Kiedy jednak wyszukiwarka pojawi się już w aplikacji mObywatel, na dolnym pasku znajdzie się przycisk z napisem Szukaj i ikoną lupy. Wówczas na ekranie wyświetli się aktywny pasek, w którym należy wpisać nazwę dokumentu lub usługi (niekoniecznie pełną) bądź powiązany z nią wyraz i wtedy program pokaże najlepiej dopasowane wyniki.

Nowa wyszukiwarka jednak nie tylko ułatwi znalezienie poszukiwanej funkcji, ale też – poniżej paska wyszukiwania – wyświetli nowości w aplikacji i popularne usługi.