Nowy tablet Samsunga rozczaruje? Jest jednak też lepsza wiadomość

Najbliższe tygodnie i miesiące przyniosą premierę nowych generacji składanych smartfonów oraz tabletów Samsunga. W ostatnim przypadku zapowiada się zarówno na brak postępu, jak i znaczący progres.

Tablet Samsung Galaxy Tab S12 Ultra może rozczarować, a Samsung Galaxy Tab S12 Plus wręcz przeciwnie

Rok temu, 4 września 2025 roku Samsung zaprezentował tablet Samsung Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra. Rok wcześniej, 26 września 2024 roku, w Polsce zadebiutowały tablety Samsung Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra.

Koreańczycy nie są zatem w 100% konsekwentni i nadal nie będą, gdyż według (niepotwierdzonych – jeszcze?) informacji w 2026 roku do oferty dołączą Samsung Galaxy Tab S12+ i Galaxy Tab S12 Ultra. I jeden z nich może niektórych rozczarować, podczas gdy drugi wręcz przeciwnie.

Specjalizujący się w ujawnianiu przedpremierowo informacji na temat nowych urządzeń firmy z Korei Południowej portal GalaxyClub podaje bowiem, że tablet Samsung Galaxy Tab S12 Ultra zostanie wyposażony w akumulator o (typowej) pojemności 11600 mAh, czyli takiej samej jak Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Prawdopodobnie taka sama pozostanie też maksymalna obsługiwana moc ładowania – 45 W.

Równocześnie drugi tablet Samsung Galaxy Tab S12+ ma otrzymać akumulator o pojemności 10500 lub 10600 mAh, podczas gdy Samsung Galaxy Tab S10+ miał baterię 10090 mAh. W tym przypadku wzrost będzie zatem istotny.

Co jeszcze zaoferuje tablet Samsung Galaxy Tab S12+ i Samsung Galaxy Tab S12 Ultra?

Przedpremierowe informacje wskazują, że oba tablety Samsunga zostaną wyposażone w procesor MediaTek Dimensity 9500 (poprzednia generacja ma układ MediaTek Dimensity 9400+) oraz aparat o rozdzielczości 12 Mpix na przodzie. Na tyle zaś spodziewany jest 13 Mpix aparat szerokokątny i 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym.

Ponadto tablet Samsung Galaxy Tab S12+ ma mieć ekran o przekątnej 12,4 cala, a Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 14,6-calowy. Jeden i drugi będzie działał po wyjęciu z pudełka pod kontrolą systemu Android 17 z nakładką One UI 9. Należy się również spodziewać odporności na pył i wodę, zgodnej z kryteriami klasy IP68.

Premiery tej dwójki można oczekiwać we wrześniu 2026 roku.