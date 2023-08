Samsung wystawi Waszą cierpliwość na wymagającą próbę

Do tej pory to Apple było liderem, jeśli chodzi o najwolniejsze tempo wprowadzania nowości do swoich urządzeń. Wygląda jednak na to, że Samsung chce odebrać Amerykanom ten niechlubny tytuł. Producent z Korei Południowej po raz kolei wystawi bowiem cierpliwość klientów na próbę.

Samsung zrobi kopiuj-wklej

Ice Universe, który regularnie dostarcza wiarygodne informacje na temat nadchodzących urządzeń, nie tylko Samsunga, zdradził rozczarowującą tajemnicę Galaxy Z Fold 6, który zadebiutuje dopiero za rok. Co ciekawe, jeszcze niedawno informator twierdził, że warto poczekać na kolejną generację, ale nie ma sensu, żeby robiły to osoby, które oczekują znaczących zmian w przypadku aparatów.

fot. Jakub Kordasiński / Tabletowo.pl

Ice Universe donosi bowiem, że na tyle Galaxy Z Fold 6 znajdzie się dokładnie taki sam aparat jak w Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Fold 4. Dla przypomnienia, mowa tu o zestawie, na który składa się 50 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu, 12 Mpix sensor z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym oraz 12 Mpix matryca z f/2.4, optyczną stabilizacją obrazu i funkcją teleobiektywu.

Oczywiście jest to bardzo dobry zestaw – w pierwszych wrażeniach Jakub podkreślił, że Samsung poczynił spory progres w Galaxy Z Fold 5 i pod względem jakości zdjęcia są podobne do tych, które robi Galaxy S23+ z identycznym zapleczem fotograficznym. Użytkownicy nie powinni być zatem rozczarowani, bo to bardzo wysoki poziom, godny flagowca.

Samsung powinien naśladować Apple?

Brak rewizji aparatu głównego w Galaxy Z Fold 6 z pewnością będzie szeroko komentowany i krytykowany zwłaszcza po premierze smartfona w połowie 2024 roku, ale według Ice Universe Samsung powinien naśladować Apple, jeśli chce osiągać lepsze wyniki niż wcześniej. A Koreańczykom z pewnością bardzo na tym zależy, bo do tej pory 2023 rok nie jest dla nich zbyt udany pod względem finansowym.

7 Ocena

Co jednak ciekawe, Ice Universe twierdzi, iż Samsung nie chce naśladować strategii Apple, polegającej na ślimaczym tempie wprowadzania kolejnych nowości i ustalania bardzo wysokich cen oraz sprzedawania tego samego co konkurencja w znacznie wyższej cenie. Zamiast tego Koreańczycy podobno chcą naśladować „doskonałe oprogramowanie”, „doskonałe części iOS” i „wykwintne szczegóły projektowe”, takie jak wąskie ramki.

Ice Universe uważa, że pod wodzą nowego szefa (obecnie jest nim TM Roh) produkty Samsunga stają się coraz gorsze, a innowacje są prawie w stagnacji, podobnie jak u Apple. To zaczyna odpychać klientów, co widać szczególnie w ojczyźnie producenta, gdzie coraz więcej osób decyduje się kupić iPhone zamiast Galaxy – trend ten widać wyraźnie przede wszystkim wśród młodszej klienteli.