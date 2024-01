TOP 5 najlepiej sprzedających się smartfonów w ofercie operatora. Tak kupowaliście w 2023 roku

W styczniu jest oficjalne przyzwolenie na publikację różnego sortu podsumowań roku 2023 i tym podobnych. Na wspominki wzięło się także rzecznikowi prasowemu Orange, dzięki czemu wiemy, jakie smartfony kupowali Polacy w ostatnich miesiącach.

Najpopularniejsze smartfony 2023 roku w Orange

Wojtek Jabczyński opublikował na Twitterze (czy jak kto woli – w serwisie X) krótkie zestawienie smartfonów najczęściej wybieranych przez polskich klientów Orange w 2023 roku. Nie przedłużając, lista wygląda następująco:

Samsung Galaxy A14,

Xiaomi Redmi 12C,

Xiaomi 9A,

Xiaomi Redmi Note 12,

Xiaomi Redmi Note 12 Pro.

Co raczej nie jest zaskoczeniem, urządzenia te dostępne są „za złotówkę” nawet w niższych abonamentach. Ich popularność wynika więc z przystępnej ceny na start. Klienci nie chcą obciążać się kosztami już na samym początku umowy, więc wybierają podstawowe modele, które nie wymagają dopłat. No i widać ewidentną przewagę Xiaomi.

Nie oznacza to, że są to sprzęty niegodne polecenia – wręcz przeciwnie. Na przykład taki Redmi Note 12 Pro to już bardziej średnia półka niż niska, więc jest w stanie zaoferować użytkownikowi więcej niż przyzwoity poziom satysfakcji z użytkowania.

Sprzedaż urządzeń z najwyższej półki

Przedstawiciel Orange postanowił przy okazji podzielić się, które z najdroższych smartfonów sprzedawały się u Pomarańczowych najlepiej w 2023 roku. Jak wynika z komunikatu, znalazły się wśród nich modele:

Tutaj widać interesującą tendencję do dość częstego wybierania smartfonów ex-flagowych. Zarówno w przypadku Samsunga, jak i Apple, klienci byli skłonni zapłacić za telefony, które miały swoje premiery w 2022 roku. Wiadomo, że na wyniki wpłynął zapewne kalendarz wydawniczy producentów, ale najwyraźniej Polakom nie przeszkadza to, że jakiś smartfon jest odrobinę starszy.

Promocje na ferie

Przy okazji, skoro już mówimy o wynikach sprzedaży smartfonów w Orange, wspomnę o promocji z okazji ferii zimowych. Ruszyła akcja prezentowa, podczas której wystarczy zajrzeć na stronę operatora i kliknąć kilka razy w banner reklamowy, by poznać unikatową ofertę promocyjną na dany dzień. Można upolować kody zniżkowe na akcesoria i gadżety do kupienia w sklepie Orange.

Promocję podzielono na 4 tury, po 3 dni (środa, czwartek, piątek):

10-12 stycznia,

17-19 stycznia,

24-26 stycznia,

31 stycznia – 2 lutego.

Bonus na dany produkt będzie do wykorzystania tylko jeden dzień – wraz z następną dobą pojawi się nowy, inny. Niespodzianki można też odbierać poprzez aplikację Mój Orange.