Mamy kompletne informacje o nowych Samsungach Galaxy S24 kilka dni przed premierą! (specyfikacja, ceny)

Dokładnie za tydzień Samsung zaprezentuje nowe smartfony z serii Galaxy S, jednak już dziś wiemy, co zaoferują i ile będą kosztowały, ponieważ wyciekły specyfikacje techniczne oraz ceny modeli Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra.

Specyfikacja smartfonów Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra ujawniona przed premierą

Według informacji, przekazywanych przez renomowany serwis WinFuture, wszystkie smartfony z serii Galaxy S24 otrzymają płaskie wyświetlacze Dynamic AMOLED 2X z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz i wsparciem dla HDR10+ oraz trybem Always On Display. W Galaxy S24 będzie miał on przekątną 6,2 cala i rozdzielczość Full HD+, w Galaxy S24+ 6,7 cala i WQHD+, a w Galaxy S24 Ultra – 6,8 cala i WQHD+.

Sprzedawane w Europie wersje Galaxy S24 i Galaxy S24+ będą wyposażone w dziesięciordzeniowy procesor Exynos 2400 (3,2 GHz + 2,9 GHz + 2,6 GHz + 1,95 GHz; 4 nm), podczas gdy Galaxy S24 Ultra w układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (3,39 GHz + 3,1 GHz + 2,9 GHz + 2,2 GHz; 4 nm). Jeśli zaś chodzi o konfiguracje pamięciowe, dostępne na Starym Kontynencie, to Galaxy S24 ma występować w dwóch (8/128 GB i 8/256 GB), podobnie jak Galaxy S24+ (12/256 GB i 12/512 GB), natomiast Galaxy S24 Ultra w trzech (12/256 GB, 12/512 GB i 12 GB/1 TB).

Oczywiście na pokładzie całej trójki zabraknie slotu na kartę microSD, jak i 3,5 mm złącza słuchawkowego. Flagowe smartfony Samsunga zaoferują natomiast m.in. ekranowe czytniki linii papilarnych, głośniki stereo z Dolby Atmos, eSIM, dual SIM (2x nano SIM), Bluetooth 5.3, NFC i USB 3.2 Gen 1 (USB-C). Ponadto Galaxy S24 i Galaxy S24+ jeszcze WiFi 6, a Galaxy S24 Ultra WiFi 7 (te dwa ostatnie dodatkowo też UWB).

Wszystkie smartfony z serii Samsung Galaxy S24 otrzymają również 12 Mpix (f/2.2) aparat z Dual Pixel autofocus na przodzie. Na tyle Galaxy S24 i Galaxy S24+ znajdzie się identyczny zestaw trzech aparatów: 50 Mpix (f/1.8) z Dual Pixel autofocus i optyczną stabilizacją obrazu + teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4) z 3x zoomem optycznym, PDAF i OIS + 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 120°. Galaxy S24 Ultra zaoferuje natomiast cztery aparaty:

główny 200 Mpix (f/1.7) z Super Quad Pixel autofocus i OIS,

teleobiektyw 50 Mpix (f/3.4) z 5x zoomem optycznym, Quad Pixel autofocus i OIS,

teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4) z 3x zoomem optycznym, Dual Pixel autofocus i OIS,

12 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 120°.

Maksymalny zoom cyfrowy w Galaxy S24 i Galaxy S24+ wyniesie 30x, a w Galaxy S24 Ultra 100x. Wszystkie smartfony umożliwią natomiast nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K w 30 klatkach na sekundę. Ponadto poznaliśmy pojemność akumulatorów, wymiary i wagę nadchodzących flagowców Samsunga:

Galaxy S24 – 4000 mAh (ładowanie przewodowe 25 W, indukcyjne 15 W, bezprzewodowe ładowanie zwrotne); 147×70,6×7,6 mm; 167 gramów,

Galaxy S24+ – 4900 mAh (ładowanie przewodowe 45 W, indukcyjne 15 W, bezprzewodowe ładowanie zwrotne); 158,5×75,9×7,7 mm; 196 gramów,

Galaxy S24 Ultra – 5000 mAh (ładowanie przewodowe 45 W, indukcyjne 15 W, bezprzewodowe ładowanie zwrotne); 162,3x79x8,6 mm; 232 gramy.

Warto także jeszcze wspomnieć, że wszystkie smartfony z serii Galaxy S24 otrzymają szkło Corning Gorilla Glass Victus Armor i do tego pochwalą się certyfikatem IP68. Galaxy S24 Ultra dodatkowo też ramą z tytanu (pozostała dwójka będzie miała aluminiową).

Europejskie ceny smartfonów Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra

Według serwisu WinFuture, Galaxy S24 będzie kosztował w Europie od 899 euro, Galaxy S24+ od 1149 euro, a Galaxy S24 Ultra od 1449 euro. Dla porównania, bezpośredni poprzednicy w dniu premiery kosztowali odpowiednio od 949 euro, 1199 euro i 1399 euro (w Polsce od 4599 złotych, 5799 złotych i 6799 złotych).

W pierwszych dwóch przypadkach będzie zatem taniej, natomiast w ostatnim drożej. Zobaczymy jednak, jak to przełoży się na ceny w Polsce, aczkolwiek sprzyja nam mocna złotówka (899 euro to obecnie równowartość ~3890 złotych, 1149 euro – ok. 4980 złotych, a 1449 euro – ok. 6780 złotych).