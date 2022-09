Jutro premiera iPhone’a 14, a dziś Brazylia zakazała sprzedaży iPhone’ów

Klienci Apple z niecierpliwością wyczekują premiery nowych iPhone’ów. Dzień przed konferencją giganta z Cupertino Brazylia ogłosiła, że zakazuje sprzedaży iSmartfonów. Władzom nie podoba się polityka amerykańskiego producenta.

Na stronie internetowej brazylijskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego pojawiła się informacja o zawieszeniu sprzedaży iPhone’ów bez ładowarki w zestawie na terenie kraju. De facto oznacza to całkowity brak możliwości sprzedawania iPhone’ów, ponieważ obecnie do wszystkich dostępnych w sprzedaży modeli Apple nie dodaje już zasilacza w pudełku.

Co więcej, brazylijskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego nałożyło na producenta grzywnę w wysokości 12275500 reali brazylijskich (równowartość ~11,2 mln złotych) i zarządziło anulowanie rejestracji smartfonów Apple, począwszy od serii iPhone 12, w Krajowej Agencji Telekomunikacyjnej Anatel.

Jest to pokłosie procesu, wytoczonego przez Krajowy Sekretariat Konsumentów (Senacon) w grudniu 2021 roku. Apple zostało oskarżone o sprzedaż smartfonów bez odpowiedniej ładowarki w zestawie (od serii iPhone 12). Według Senacon producent sprzedaje niekompletny produkt i odmawia zmiany polityki, tłumacząc się chęcią ochrony środowiska, co jest dyskryminacją konsumenta i przeniesieniem odpowiedzialności na osoby trzecie.

Brazylijczycy nie zostawiają suchej nitki na Apple

Senacon twierdzi, że Apple mogłoby podjąć inne działania w celu ochrony środowiska naturalnego, na przykład zmienić złącze Lightining na USB-C i stosować ładowarki, obecnie przyjęte przez branżę jako standard. Gigant z Cupertino jest jednak wyjątkowo uparty, ponieważ pomimo nałożonych w przeszłości na niego kar, wciąż nie zmienił swojej polityki i nie podjął żadnych działań, mających na celu naprawę wyrządzonych szkód. W przeciwieństwie do innych firm, które również zostały pozwane – one pod naciskiem przedstawiły propozycje rozwiązań.

Brazylijskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego informuje, że Apple wciąż może odwołać się od decyzji, co z pewnością uczyni, ale jednocześnie zapowiada, że jeśli producent nie zmieni swojej polityki, może zostać uznany za recydywistę, a to będzie wiązało się z kolejnymi, jeszcze surowszymi karami.

Zakaz sprzedaży iPhone’ów w kolejnym kraju

Brazylia to kolejny kraj w Ameryce Łacińskiej, który zakazał sprzedaży iPhone’ów – wcześniej to samo uczyniła Kolumbia, gdzie Apple przegrało walkę z Ericssonem o patenty, przez co zostało zmuszone do wycofania ze sprzedaży urządzeń, obsługujących sieć 5G, a więc nie tylko (wybranych) iPhone’ów, ale też iPadów. Co więcej, sąd zakazał importu tych urządzeń producenta do Kolumbii oraz ich reklamowania.

Co ciekawe, Apple wcale nie pali się do tego, aby znów móc sprzedawać w tym kraju zakazane modele iPhone’ów i iPadów – zamiast tego pozwało w Stanach Zjednoczonych Kolumbię o… odszkodowanie, a wygrany proces wcale nie musi oznaczać zniesienia zakazu. Czyżby Kolumbijczycy nie byli na tyle dużą częścią grupy użytkowników iUrządzeń, aby warto było o nich zawalczyć?