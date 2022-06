Ten smartfon ma ponad 4x większą baterię niż Galaxy S22 Ultra!

Jeszcze niedawno można było zauważyć trend znacznego zwiększania pojemności akumulatorów w smartfonach (nawet do 7000 mAh w Galaxy M51), ale wydaje się, że był on tylko chwilowy. Nowe smartfony znów mają akumulatory o pojemnościach ~4000 mAh, które za to można ładować z mocą kilkudziesięciu, a nawet ponad stu watów. Nie można tego jednak powiedzieć o tym modelu – on wyłamuje się z tego schematu.

Reklama

Ten smartfon ma akumulator o pojemności aż 21000 mAh!

Na co dzień nie spotyka się smartfonów z akumulatorami o takiej pojemności, choć na rynek trafiały modele z ponadprzeciętnie pojemnymi ogniwami. Już w lutym 2019 roku Energizer zaprezentował model Power Max P18K Pop z akumulatorem 18000 mAh, ale to nie jest urządzenie, które wspominalibyśmy z nostalgią, a raczej z ironią – zresztą okazał się totalnym niewypałem.

Oukitel WP19 z pewnością nie podzieli jego losu, ponieważ przede wszystkim nie jest taką cegłą jak Energizer. Co prawda widać, że jest dość duży oraz masywny (i z pewnością będzie też ciężki), ale mimo wszystko wizualnie nie różni się od innych smartfonów typu rugged.

źródło: Oukitel

Według deklaracji producenta, akumulator o pojemności 21000 mAh ma zapewnić nawet do tygodnia pracy. Taki zapas energii wystarczy na 36 godzin oglądania wideo, 123 godziny odtwarzania muzyki, 122 godzin połączeń i 2252 (tak, dwa tysiące pięćdziesiąt dwie) godziny, czyli ponad 93 dni czuwania!

Naładowanie akumulatora o takiej pojemności to nie lada wyzwanie, dlatego producent zadbał o wsparcie dla ładowania o mocy 27 W, dzięki czemu użytkownik będzie potrzebował tylko czterech godzin, aby naładować go od 0% do 100%. Można zastanawiać się, dlaczego ładowanie nie jest szybsze, ale zapewne dlatego, że zastosowanie takiej technologii podniosłoby cenę smartfona.

Oukitel WP19 ma jeszcze jednego asa w rękawie

Smartfon będzie kusił nie tylko akumulatorem o monstrualnej pojemności 21000 mAh, ale też aparatem Night Vision o rozdzielczości 20 Mpix z IR, dzięki któremu użytkownik zrobi zdjęcia nawet w całkowitej ciemności. Podobne rozwiązanie oferuje też m.in. Doogee S98. Ponadto na panelu tylnym tego nowego modelu marki Oukitel znajdą się aparat 64 Mpix z sensorem Samsunga i przysłoną f/1.79 oraz 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Co ciekawe, producent informuje, że za pomocą tego urządzenia można będzie robić zdjęcia także pod wodą.

źródło: Oukitel

Smartfon został już umieszczony w oficjalnym sklepie marki Oukitel na platformie AliExpress, który zdradza pozostałą część specyfikacji modelu WP19 – procesor MediaTek Helio G95, 8 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, aparat 16 Mpix na przodzie, moduł NFC, dual SIM (hybrydowy: 2x SIM lub SIM + microSD) i 6,78-calowy ekran Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz.

Aktualnie przy smartfonie widnieje cena ponad 3235 złotych, ale z pewnością nie jest to ostateczna cena. Światowa premiera tego modelu jest bowiem przewidziana dopiero na 27 czerwca-1 lipca 2022 roku. Wtedy powinniśmy poznać oficjalną cenę urządzenia.