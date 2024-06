Ten producent znowu to zrobi – dostaniemy gorsze smartfony

Często jest tak, że po premierze nowego smartfona (zwykle) w Chinach nie możemy się doczekać jego debiutu w Polsce. Niestety, czasami zdarza się, że do Polski trafia model o podobnej nazwie i jednocześnie ze zmienioną na gorszą specyfikacją. Tak też (ponownie) będzie w tym przypadku.

Oppo znów będzie sprzedawać w Polsce smartfony z inną specyfikacją niż w Chinach

Seria Reno 12, która zadebiutowała w Chinach pod koniec maja 2024 roku, składa się z dwóch modeli z bardzo podobną specyfikacją. Różnią się one przede wszystkim zastosowanym procesorem – w Reno 12 jest MediaTek Dimensity 8250 Star Speed Edition 3,1 GHz, a w Reno 12 Pro MediaTek Dimensity 9200+ Star Edition 3,35 GHz.

Oppo ma jednak w zwyczaju wprowadzać na globalny rynek smartfony z serii Reno z inną specyfikacją niż w swojej ojczyźnie – to swego rodzaju tradycja. I dalej będzie ona kultywowana, ponieważ dowiedzieliśmy się, że sprzedawany w Europie Reno 12 Pro będzie miał na pokładzie układ… MediaTek Dimensity 7300, który jest znacznie mniej wydajny (choć też jest produkowany z wykorzystaniem 4 nm procesu technologicznego).

To jednak nie koniec zmian, bo zamiast 50 Mpix aparatu głównego z matrycą Sony IMX890 model Reno 12 Pro w Europie zaoferuje 50 Mpix sensor Sony IMX882. Jeden z europejskich dystrybutorów ujawnił, że wersja z 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej będzie sprzedawana za 580,90 euro, co dziś jest równowartością około 2500 złotych.

źródło: DealNTech

Pozostała specyfikacja ma pozostać niezmieniona, dlatego mamy oczekiwać 6,7-calowego ekranu OLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, 50 Mpix aparatu na przodzie oraz 50 Mpix teleobiektywu i 8 Mpix aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle, a także akumulatora o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 80 W.

Można się spodziewać, że konfiguracja 12/512 GB będzie jedyną dostępną w Europie. Gorszą niż w Chinach specyfikację rekompensuje jednak atrakcyjna cena, bo Reno 10 Pro 8/256 GB kosztował w Polsce na start 2999 złotych.

Chińczycy wprowadzą na globalny rynek cztery smartfony z serii Oppo Reno 12

Spodziewaliśmy się, że wraz z Reno 12 Pro do Europy trafi Reno 12, którego specyfikacja nie jest jeszcze znana (bo na pewno nie będzie taka sama jak chińskiej wersji). Okazuje się jednak, że producent wprowadzi na globalny rynek jeszcze dwa modele z serii Reno 12 – będą to Reno 12 F 4G i Reno 12 F 5G (dziękujemy jack za cynk).

Pierwszy z nich otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 680, a drugi SoC MediaTek Dimensity 6300. Pozostała specyfikacja ma być identyczna w obu modelach – zaoferują między innymi 32 Mpix aparat z sensorem IMX615 na przodzie i trzy aparaty na tyle: 50 Mpix (główny) + 8 Mpix (ultraszerokokątny) + 2 Mpix.

Wiadomo też, że Reno 12 F 4G nie będzie miał NFC i ma kosztować co najmniej 300 dolarów (około 1190 złotych). Nie mamy jednak pewności, czy ta dwójka trafi do Europy – osobiście spodziewałbym się co najwyżej tylko Reno 12 F 5G.

Europejska premiera serii Reno 12 ma odbyć się w czerwcu 2024 roku, ale nie znamy jeszcze konkretnej daty.