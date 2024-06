Chińczycy połączyli siły z BMW i stworzyli takie cudeńko

Producenci smartfonów często nawiązują współpracę z firmami z branży motoryzacyjnej. Chińczycy ponownie połączyli siły z BMW i wprowadzili dziś na rynek serię Note 40 Racing Edition.

Seria Note 40 Racing Edition to owoc współpracy marki Infinix i BMW Group Designworks

Zanim przejdziemy do serii Note 40 Racing Edition, przypomnę, że w 2023 roku zadebiutował model Note 30 VIP Racing Edition, który też powstał we współpracy z BMW Group Designworks. Trafił on również do sprzedaży w Polsce i był sprzedawany za 1899 złotych (podobnie jak standardowa wersja bez dopisku „Racing Edition”).

W przypadku nowej serii Note 40 Racing Edition producent twierdzi, że została ona zaprojektowana dla młodych entuzjastów technologii i oferuje wysokie osiągi oraz odzwierciedla pasję do wyścigów, ponieważ oddaje istotę szybkości i legendy dzięki unikalnej konstrukcji tylnego panelu i dostosowanemu interfejsowi użytkownika.

W linii Note 40 Racing Edition zastosowano „ekskluzywny design Wings of Speed”. Do produkcji panelu tylnego producent wykorzystał druk transferowy UV, wskutek czego plecki pokrywają lekko wypukłe linie, które poprawiają chwyt w dłoni, a do tego załamują światło, tworząc delikatne cienie. Nie zabrakło też trójkolorowego, charakterystycznego paska.

Ponadto zaprojektowano „ekskluzywną tapetę” i specjalny interfejs użytkownika, który jest inspirowany „energią toru wyścigowego”. Niestety, na udostępnionych przez producenta materiałach (zarówno grafikach, jak i filmie) nie widać ani jednego, ani drugiego, więc nie wiadomo, jak wyglądają…

Ceny i dostępność serii Infinix Note 40 Racing Edition

Podczas gdy w przypadku serii Note 30 wersję Racing Edition otrzymał tylko model Note 30 VIP, tak tym razem producent zdecydował się na większy rozmach, gdyż cała linia Note 40 będzie dostępna w wydaniu Racing Edition.

Producent podał też sugerowane ceny:

Note 40 Racing Edition – od 209 dolarów (równowartość około 830 złotych),

Note 40 5G Racing Edition – od 259 dolarów (około 1025 złotych),

Note 40 Pro Racing Edition – 279 dolarów (około 1105 łotych),

Note 40 Pro 5G Racing Edition – 309 dolarów (około 1225 złotych),

Note 40 Pro+ 5G Racing Edition – 329 dolarów (około 1300 złotych).

Producent informuje, że seria Note 40 Racing Edition będzie sprzedawana już od dziś na całym świecie, ale cena i dostępność zależą od regionu. Polski oddział do tej pory nie zapowiedział wprowadzenia tej linii do kraju nad Wisłą.