Nowe smartfony OPPO z serii Reno10 5G wyglądają obłędnie! Pierwsze wrażenia

Lokowanie produktu

Dla osób lubiących smartfony o niebanalnym wzornictwie mam dobrą wiadomość. OPPO wprowadza dziś do Polski dwa nowe urządzenia, o zbliżającej się premierze których ptaszki ćwierkały już od jakiegoś czasu. Mowa oczywiście o modelach z serii OPPO Reno10 5G, które zwracają na siebie uwagę już od pierwszej chwili obcowania z nimi. Korzystam z Reno10 Pro 5G kilka dni, dzięki czemu mogę Wam powiedzieć na jego temat nieco więcej.

Zacznę jednak od tego, że – poza smartfonami OPPO Reno10 5G – na polskie półki sklepowe trafia także najnowszy tablet marki. OPPO Pad 2, bo o nim mowa, także gościł już w moich rękach, dzięki czemu na Tabletowo możecie znaleźć moje pierwsze wrażenia z biurowego dnia spędzonego z tym urządzeniem. Spojler: czas pracy pokazał się z doskonałej strony! A i etui z klawiaturą sprawdza się doskonale.

A teraz wracając już do smartfonów.

Te są dwa, ale to już doskonale wiecie. Co ciekawe, kładąc je obok siebie, trudno zauważyć znaczące różnice. Sytuacji nie ułatwia fakt, że oba mają bardzo podobne wymiary i jedna z dostępnych wersji kolorystycznych jest taka sama – Gwiezdny Szary (dokładnie taką opcję widzicie na zdjęciach w niniejszym materiale). Czy to źle? Biorąc pod uwagę, że smartfony z serii OPPO Reno10 5G wyglądają wręcz obłędnie – dla mnie to nie wada.

Różnice pomiędzy Reno10 5G a Reno10 Pro 5G sprowadzają się do zastosowanych komponentów, przy czym tutaj różnice robią się już dość znaczne. Należy ich szukać w procesorach, pamięci RAM, aparatach, dostępnym (lub nie) slocie kart microSD czy wreszcie pojemności akumulatorów i obsługiwanej mocy ładowania.

Żeby jednak zbędnie nie przedłużać, wszelkie szczegóły znajdziecie w poniższej tabeli:

OPPO Reno10 5G Pro OPPO Reno10 5G wyświetlacz AMOLED 6,7”

2412×1080 pikseli 120 Hz AMOLED 6,7”

2412×1080 pikseli120 Hz procesor Qualcomm Snapdragon 778G Mediatek Dimensity 7050 GPU Adreno 642L ARM Mali-G68 MC4 RAM 12 GB 8 GB pamięć wewnętrzna 256 GB 256 GB slot kart microSD nie tak system operacyjny Android 13 z ColorOS 13.1 Android 13 z ColorOS 13.1 aparat główny 50 Mpix f/1.8 OIS

ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2

teleobiektyw 32 Mpix f/2.0 (2x zoom optyczny) główny 64 Mpix f/1.7

ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2

teleobiektyw 32 Mpix f/2.0 (2x zoom optyczny) aparat przedni 32 Mpix f/2.4 AF 32 Mpix f/2.4 moduły 5G, NFC, Bluetooth 5.3, WiFi ax, dual SIM, port podczerwieni 5G, NFC, Bluetooth 5.3, WiFi ax, dual SIM, port podczerwieni akumulator 4600 mAh 5000 mAh moc ładowania 80 W 67 W wymiary 162,3 x 74,2 x 7,9 mm 162,3 x 74,05 x 8 mm waga 185 g 185 g dostępne kolory gwiezdny szary, fioletowy gwiezdny szary, niebieski cena 2999 złotych 2499 złotych

Jaki jest OPPO Reno10 Pro 5G? Pierwsze wrażenia

Zacznę od tego, że smartfony OPPO od zawsze potrafiły przyciągnąć wzrok użytkownika. Powłoka Reno Glow robiła doskonałą robotę i nie inaczej jest tym razem. Zastosowana obudowa wygląda przeróżnie w zależności od kąta padania światła – kolor potrafi się zmieniać od szarego, przez zielony, na czarnym kończąc. A i tak najlepiej prezentuje się w słońcu, gdzie do gry wchodzą świecące się drobinki.

Być może uznacie, że zachwycanie się wyglądem smartfona to przegięcie, ale nie od dziś uważam, że telefon musi nie tylko świetnie działać, ale też wyglądać – a OPPO Reno10 Pro 5G spełnia ten warunek. A skoro mamy to już odhaczone, przechodzimy dalej.

Bo samo wzornictwo, jakkolwiek piękne by nie było, to nie wszystko. Tutaj na szczęście idzie ono w parze z ergonomią, na temat której nie mogę powiedzieć złego słowa. Obła obudowa sprawia, że telefon bardzo dobrze leży w dłoni, a dodatkowo materiał, z którego jest wykonana, nie ślizga się.

Za działanie OPPO Reno10 Pro 5G odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 778G ze wsparciem 12 GB RAM. Przez ostatnie dni urządzenie nie sprawiało mi najmniejszych problemów, jeśli chodzi o kulturę pracy i szybkość działania – dotrzymywało mi kroku niezależnie od tego, co w danej chwili na nim robiłam.

Sporą wagę OPPO przykuło do aparatów (zwłaszcza do teleobiektywu portretowego, mającego zapewniać bardziej realistyczne i naturalne portrety; to jednak zostawimy sobie do sprawdzenia w recenzji), a zatem czas na nieco przykładowych zdjęć zrobionych w różnych warunkach:

0,6x 1x 2x 5x 20x 0,6x 1x 0,6x 1x 0,6x 2x 5x 20x 1x 0,6x 2x 1x 0,6x 2x 5x 20x

Zdjęcia nocne:

tryb nocny 0,6x 0,6x, tryb nocny 2x 2x, tryb nocny 5x 5x, tryb nocny 20x 20x, tryb nocny tryb nocny 1x 0,6x 2x 5x 20x

Możliwości selfie zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie, a to za sprawą super działającego HDR-u. Robiąc poniższe zdjęcia na podglądzie miałam za sobą białą, prześwietloną plamę. Po przetworzeniu zdjęcia wyglądają naprawdę nieźle:

tryb portretowy 0,8x 0,8x, tryb portretowy

Jaki czas pracy oferuje Reno10 Pro 5G? Tu odpowiedź jest standardowa: to zależy, czy korzystamy z niego na danych mobilnych, na WiFi czy mieszanie. Pierwsze dni pokazały, że telefon potrafi działać do wieczora na LTE, przy czym SoT póki co nie zapowiada się na jakkolwiek rewelacyjny, na WiFi miewa jeszcze nieznaczny zapas, robiąc SoT ok. 6 h, a w cyklu mieszanym ze sporą dawką nawigacji dobija do 6 h SoT.

Reno10 Pro 5G obsługuje ładowanie 80-Watowe, dzięki któremu naładujemy go w krótką chwilę. Podczas krótkiej, porannej toalety, trwającej kwadrans, jesteśmy w stanie podładować go o 65%, a pełny proces ładowania nie powinien trwać sporo dłużej – to jednak sprawdzimy w recenzji.

Co ważne, jak twierdzi OPPO, system Battery Health Engine zapewnia żywotność baterii do 1600 cykli ładowania i rozładowywania, czyli średnio cztery lata codziennego ładowania.

Cena i dostępność smartfonów OPPO z serii Reno10 5G

Dobra wiadomość jest taka, że smartfony OPPO Reno10 5G i OPPO Reno10 Pro 5G już są dostępne w Polsce – jeśli chcecie je kupić, możecie to zrobić już dziś. Pierwszy kosztuje 2499 złotych, drugi natomiast – 2999 złotych.

Jeszcze lepsza z kolei jest taka, że kupując jeden z modeli dostaniecie gratis słuchawki OPPO Enco Air3 Pro, których rynkowa wartość to 399 złotych, 3-letnią gwarancję na telefon oraz roczną ochronę ekranu.

A to wciąż nie wszystko, bo do tego przez 3 miesiące klienci mogą za darmo korzystać z YouTube Premium – jest to oferta dla nowych użytkowników serwisu, z której można skorzystać do 31.08.2024.

Enco Air3 Pro (fot. OPPO) Enco Air3 Pro (fot. OPPO) Enco Air3 Pro (fot. OPPO) Enco Air3 Pro (fot. OPPO)

Dajcie znać w komentarzach co sądzicie na temat smartfonów OPPO z serii Reno10 5G, a ja tymczasem oddaję model Pro do testów Piotrkowi – jeśli zatem macie jakieś pytania, śmiało, polecamy się w sekcji poniżej.

