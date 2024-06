mBank mógł Cię wybrać. Zobacz, czy masz to szczęście

Bank wybrał blisko 50 tysięcy klientów, którzy jako pierwsi będą mogli sprawdzić nową usługę o nazwie mOkazje zakupy. Wiemy, czym mBank się kierował podczas podejmowania decyzji.

mBank wdraża mOkazje zakupy w aplikacji na smartfony

Niektórzy mogą pomyśleć, że po co kolejna funkcja w już i tak bardzo bogatej w różne dodatki aplikacji. Bank zdecydował się jednak dodać moduł mOkazje zakupy dlatego, że jego klienci bardzo lubią robić zakupy online, a do tego właśnie ta nowość służy.

mBank podaje, że tylko w 2023 roku jego klienci wykonali 240 milionów transakcji w sklepach internetowych i wydali na zakupy online prawie 27 miliardów złotych. To jedna czwarta całej kwoty, wydanej przez mieszkańców Polski w internecie w zeszłym roku! Już rozumiecie, dlaczego wdrożono mOkazje zakupy? Żeby ułatwić robienie zakupów w sieci.

mOkazje zakupy to nowa sekcja w aplikacji, w której klienci banku znajdą produkty z oferty sklepu Morele – będą mogli przeglądać je i kupić bezpośrednio z poziomu aplikacji mBanku bez potrzeby jej opuszczania. To zdecydowanie wygodne rozwiązanie i dostępne zawsze pod ręką.

źródło: mBank

Bank zastrzega jednak, że mOkazje zakupy nie są wierną kopią platformy sprzedażowej Morele. Sekcja ta będzie sukcesywnie rozwijana o kolejne kategorie produktowe.

Kto może już skorzystać z mOkazje zakupy w aplikacji mBanku?

W ramach pilotażu bank wybrał blisko 50 tysięcy klientów, którzy jako pierwsi będą mogli sprawdzić nową sekcję. W tym gronie znaleźli się klienci, którzy między innymi aktywnie korzystają z mOkazji i często kupują w internecie. To zrozumiałe, ponieważ daje większą szansę, że klienci faktycznie przetestują tę nowość, szczególnie że każdego dnia będą mogli kupić jeden produkt w „atrakcyjnej cenie”.

Aktualnie nie ma możliwości samodzielnego dołączenia do grona użytkowników nowego modułu. Bank zapewnia jednak, że mOkazje zakupy będą sukcesywnie udostępniane kolejnym klientom, podobnie jak ma być rozszerzana oferta produktów. Wdrażanie nowej sekcji zakończy się w czwartym kwartale 2024 roku – wówczas wszyscy klienci indywidualni mają mieć już dostęp do mOkazji zakupy i będą mogli wybierać będą spośród kilku milionów ofert.

W przyszłości bank chce też zaprosić do współpracy swoich klientów firmowych. Jeśli natomiast wolicie robić zakupy w „tradycyjny sposób”, tzn. na stronie internetowej sklepu, to przechodząc z tego linku i kupując coś w Morele, wesprzecie naszą działalność (to link afiliacyjny) – dziękujemy!