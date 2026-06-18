Ten smartfon kosztuje 499 złotych. Oto co daje w zamian

Do polskich sklepów dotarł smartfon Oppo A6x. Stanowi ciekawą propozycję dla osób, których wymagania można by określić jako absolutnie podstawowe. Innymi słowy: to budżetowiec, ale z kategorii tych, które mogą się podobać.

Polska premiera smartfona Oppo A6x. Ile kosztuje i co oferuje w zmian?

Smartfon Oppo A6x został zaprezentowany w grudniu 2025 roku i teraz wreszcie można go kupić także w Polsce. Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: ciemnofioletowej oraz jasnobłękitnej (z delikatnym motywem graficznym). Cena w naszym kraju wynosi 499 złotych.

Co otrzymujemy w zamian? Oppo A6x to smartfon wyposażony w leciwy, ale oferujący przyzwoitą wydajność procesor Qualcomm Snapdragon 685 4G, któremu towarzystwa dotrzymują 4 GB RAM. Nie ma co liczyć na komfortowe warunki do grania, ale w codziennych zastosowaniach nie powinno być tragedii. Jeśli nie masz wygórowanych wymagań, to może sprawdzić się bez zarzutu.

Oppo A6x (źródło: Oppo)

Wśród największych zalet tego modelu znajduje się akumulator o pojemności 6100 mAh. To powinno spokojnie wystarczyć na jakieś 2 dni normalnego użytkowania. I tylko szkoda, że producent nie postarał się o obsługę technologii szybkiego ładowania – maksymalna moc, z jaką można uzupełniać energię, wynosi 15 W.

Obraz wyświetlany jest na 6,75-calowym panelu LCD o rozdzielczości HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej do 1125 nitów. Na froncie zainstalowany został również aparat o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2), a jedyne oczko z tyłu ma 13 Mpix (f/2.2). Na imponujące możliwości fotograficzne nie ma się co nastawiać.

Oppo A6x (źródło: Oppo)

Jeśli zaś chodzi o łączność, to do dyspozycji użytkowników oddano moduły 4G (LTE), Wi-Fi i Bluetooth 5.0. Nie ma – niestety – NFC do płatności zbliżeniowych, jest za to mini jack. Wymiary smartfona to 167 × 79 × 8,6 mm, a waga wynosi 205 g. Jeśli chodzi o odporność, producent wskazuje na klasę IP64, co oznacza dobrą ochronę przed pyłem i drobnymi zachlapaniami.

Możesz go już kupić, ale… rozważ też inne modele

Jeśli taka specyfikacja brzmi jak coś dla Ciebie, to smartfon Oppo A6x znajdziesz w większości popularnych sklepów.

Stanowi ciekawą propozycję, choć zdecydowanie nie jest bezkonkurencyjny w kategorii do 500 złotych. Spośród jego najważniejszych rywali wymieniłbym modele Samsung Galaxy A16 (z wyświetlaczem AMOLED i o zdecydowanie większych możliwościach fotograficznych), Motorola Moto G06 Power (z jeszcze pojemniejszym akumulatorem: 7000 mAh) oraz Redmi 15 (z tym samym procesorem, akumulatorem 7000 mAh, lepszym aparatem, wyświetlaczem Full HD+ i 6 GB RAM).