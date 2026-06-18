Smartfony Samsunga zaoferują funkcję, jakiej nie znajdziesz u konkurencji

Samsung, jak każdy producent, nie ustaje w wysiłkach, aby jego urządzenia oferowały coraz szerszą funkcjonalność. Koreańczycy wprowadzają kolejną nowość, która może przydać się użytkownikom. Wykorzysta ona sztuczną inteligencję w słusznym celu.

Smartfony Samsunga pomogą wykryć chorobę… u zwierzaka

Wielu właścicieli smartfonów producenta z Korei Południowej równocześnie jest też posiadaczem zwierzęcia domowego, na przykład psa albo kota. Do tej pory nie miało to żadnego związku przyczynowo-skutkowego ze sobą, ale od teraz może już mieć.

Samsung ogłosił bowiem wprowadzenie rozwiązania z zakresu opieki nad zwierzętami domowymi, które – według deklaracji południowokoreańskiego producenta – ma pomóc w monitorowaniu potencjalnych problemów zdrowotnych domowego zwierzaka.

W tym celu Koreańczycy nawiązali współpracę z platformą Lifet. Dzięki niej właściciel smartfona Galaxy może zrobić zdjęcie części ciała zwierzęcia, po czym zostanie ono przeanalizowane przez narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję pod kątem określonych problemów, na przykład z uzębieniem. W ten sposób wykrywane mają być również m.in. zwichnięcie rzepki czy zaćma.

Trzeba jednak podkreślić, że rozwiązanie to nie zastąpi wizyty u weterynarza – w przypadku podejrzenia, że zwierzak domowy może mieć problemy ze zdrowiem, zawsze wskazane jest skonsultowanie się ze specjalistą. Mimo wszystko nie zmienia to faktu, że nowe narzędzie może pomóc wcześniej zorientować się, że zwierzę potrzebuje leczenia.

To nie jedyna nowość, zaanonsowana przez Samsunga

Rozwiązanie, pomagające wykryć problemy zdrowotne zwierzaka domowego, zostało zaprezentowane podczas targów Viva Tech 2026 w Paryżu. W trakcie tej imprezy Koreańczycy pokazali swoją wizję przyszłości cyfrowej opieki zdrowotnej.

Jej częścią jest również integracja technologii Samsunga z amerykańską platformą Xealth, którą koreański gigant nabył w 2025 roku. Umożliwia ona pracownikom sektora medycznego ocenę stanu pacjenta, przekazywanie zaleceń i rekomendowanie cyfrowych rozwiązań opieki zdrowotnej oraz monitorowanie stanu zdrowia w czasie rzeczywistym.

Celem firmy z Korei Południowej jest opracowanie rozwiązania, umożliwiającego medykom i pacjentom wspólne dbanie o stan zdrowia, zarówno w placówce medycznej, jak i poza nią. Podobną wizję przedstawił niedawno również inny producent – także Asus chce stworzyć ekosystem opieki zdrowotnej, opierający się na sztucznej inteligencji, którego częścią będzie m.in. smartwatch Asus VivoWatch 6 Plus.

Ponadto w trakcie targów Viva Tech 2026 w Paryżu Samsung zaprezentował funkcję Family Hub dostępną w lodówkach Bespoke AI. AI Food Manager śledzi daty ważności produktów i wysyła powiadomienia, zanim przekroczą one datę ustawioną przez użytkownika. Z kolei widget FoodNote analizuje dane składników przechowywanych w lodówce i zużytych w ciągu ostatniego tygodnia.