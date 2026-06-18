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fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo
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Facebook i Instagram stały się bezpieczniejszym miejscem

Grzegorz Dąbek·
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Facebook i Instagram stały się bezpieczniejszym miejscem

Od kilku lat Meta kładzie szczególny nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa młodszym użytkownikom oraz ochronę ich przed nieodpowiednimi treściami. Teraz amerykański gigant społecznościowy zrobił kolejny krok.

Meta zaostrza ustawienia na Facebooku, Instagramie i Messengerze dla dzieci od 13. roku życia

Meta ogłosiła, że wdraża globalnie mechanizm oznaczania treści jako dostosowanych dla osób w wieku od 13 do 17 lat. Ma to uniemożliwić oglądanie takim użytkownikom materiałów nieodpowiednich dla niepełnoletnich w głównym strumieniu aktualności czy relacjach, a także wchodzenie w interakcje z profilami, stronami i grupami, które głównie publikują treści, jakie powinni widzieć wyłącznie dorośli.

Równocześnie Facebook i Instagram nie będą opierały się wyłącznie na deklaracjach użytkowników odnośnie ich wieku. Sztuczna inteligencja Mety na bieżąco analizuje całe profile w poszukiwaniu wskazówek kontekstowych, na przykład wzmianek o urodzinach czy ocenach szkolnych, które mogą wskazywać, że właściciel konta ma jednak mniej lat niż zadeklarował. Wkrótce AI będzie sprawdzała również Rolki i relacje na żywo na Instagramie oraz grupy na Facebooku.

Instagram powiadomi rodziców, jeśli zdrowie lub życie dziecka może być zagrożone

Rodzice, korzystający z funkcji kontroli rodzicielskiej, otrzymają powiadomienie, jeśli ich dziecko będzie wielokrotnie próbowało wyszukiwać hasła związane z samobójstwem lub samookaleczeniem na Instagramie w krótkim czasie, ponieważ może to wskazywać, że potrzebuje pomocy, a samo niekoniecznie chce albo ma odwagę o nią poprosić.

Nastolatkowie zaczęli już otrzymywać powiadomienia o tym mechanizmie wraz z informacją, że w takim przypadku Instagram wyświetli im również numery telefonów infolinii, na których mogą znaleźć pomoc w tej trudnej sytuacji.

Rodzice, korzystający z funkcji kontroli rodzicielskiej, otrzymają powiadomienie, jeśli ich dziecko będzie wielokrotnie próbowało wyszukiwać hasła związane z samobójstwem lub samookaleczeniem w krótkim czasie
źródło: Meta

Meta udostępniła również nowe Family Center (pol. Centrum Rodzinne), które pozwala rodzicom lub opiekunom korzystać z mechanizmów kontroli i nadzoru w jednym miejscu, bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi aplikacjami.

W nowym Family Center można zarządzać kontami nastolatków na Facebooku, Messengerze, Instagramie i Meta Horizon. Co ważne: rodzice/opiekunowie nie mają wglądu do treści wiadomości, jednak mogą zobaczyć, z kim kontaktuje się dziecko.

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