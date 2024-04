Oppo znowu wyprzedziło konkurencję. I to takim smartfonem

Raczej to flagowe smartfony są pokazem możliwości każdego producenta – to głównie one oferują coś, czego nie ma w danym momencie konkurencja. Tak jest na przykład w przypadku Oppo Find X7 Ultra. Najnowszy Oppo A3 Pro również jednak jest wyjątkowy, mimo że to nie high-end.

Oppo A3 Pro jest pierwszy w swoim rodzaju

Oppo A3 Pro nie zapowiadał się na wyjątkowy smartfon – spodziewałem się co najwyżej, że będzie dobrze wyposażonym średniakiem, który przyciągnie klientów atrakcyjnym designem, parametrami i przystępną ceną. Tymczasem producent ogromnie zaskoczył, ponieważ jest to pierwszy model tego typu z certyfikatem IP69.

Do tej pory certyfikatem IP69 chwaliły się urządzenia typu rugged, które mają pancerne i klocowate obudowy. Oppo A3 Pro wygląda jak „przeciętny smartfon”, a mimo to również zdołał spełnić kryteria normy odporności IP69. Model ten jest w pełni wodoodporny, a także odporny na upadki z wysokości 1,8 metra. Jego tył pokrywa szkło Oppo Crystal Shield Glass, natomiast przód Gorilla Glass Victus 2.

fot. producenta

Wytrzymały w Oppo A3 Pro jest również akumulator – producent deklaruje, że po czterech latach jego pojemność nie spadnie poniżej 80% (podobnie zapewnia w przypadku dostępnego w Polsce od niedawna Reno 11 F 5G). Ogniwo ma 5000 mAh i można je ładować przewodowo z mocą 67 W (do 100% w 44 minuty).

Na pokładzie tego smartfona znajdują się też procesor MediaTek Dimensity 7050, do 12 GB RAM LPDDR4X i do 512 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1. Tej ostatniej nie można rozszerzyć za pomocą karty microSD (obsługiwane jest USB OTG), natomiast operacyjną tak, o nawet 12 GB (kosztem masowej).

Oppo A3 Pro oferuje również 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli (394 ppi), który obsługuje 1,07 mld kolorów oraz odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowanie dotyku z prędkością do 240 Hz. Z ekranem zintegrowano też czytnik linii papilarnych.

fot. producenta

Ponadto smartfon odda swoim właścicielom do dyspozycji 8 Mpix aparat z f/2.0 na przodzie i dwa aparaty na tyle: 64 Mpix (f/1.7) i 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi, a także Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 i dual SIM. Urządzenie ma fabrycznie wgrany system Android 14 z nakładką ColorOS 14.0.

Cena smartfona Oppo A3 Pro

Smartfon Oppo A3 Pro będzie dostępny w Chinach w trzech konfiguracjach: