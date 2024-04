Odnowione iPhone’y pojawiły się w Play. Do wyboru kilka modeli

Jeśli nie chcesz lub nie możesz wydać niemałej sumy pieniędzy na nowego iPhone’a, a także starasz się dbać o planetę, to niewykluczone, że oferta przygotowana przez Play jest dla Ciebie. Otóż operator ogłosił sprzedaż odnowionych smartfonów Apple.

Odnowione iPhone’y dostępne w Play

iPhone to naprawdę dobry wybór, gdy szukamy używanego smartfona. W końcu urządzenia z Cupertino cechują się wysoką trwałością, a także mają długi okres wsparcia. Nawet kilkuletnie modele mogą liczyć na aktualizacje do najnowszych wersji iOS. Z własnego doświadczenia dodam, że sprzedaż używanego iPhone’a to zazwyczaj banalnie proste zadanie – łatwo jest znaleźć chętnego kupującego. Do tego możemy zażyczyć sobie całkiem przyjemnej ceny, w ten sposób zbierając część budżetu na zakup nowego modelu.

Wróćmy jednak od oferty Play, która ma jedną ważną zaletę. Otóż na używane urządzenie dostajemy roczną gwarancję. Do tego dochodzi możliwość kupna zarówno w ofercie z abonamentem, jak i bez umowy. Dzięki temu taki wybór dla części osób będzie atrakcyjniejszy niż kupno używki bezpośrednio od dotychczasowego użytkownika. Warto jeszcze dodać, że nie jest to pierwsza odsłona akcji, w ramach której możemy kupić używany smartfon Apple w sieci Play.

Play podkreśla, że sprzedawane są wyłącznie odnowione iPhone’y, które spełniają określone wytyczne. Przede wszystkim obudowa może wyglądać niemal jak nowa lub ewentualnie mogą znajdować się na niej jedynie drobne ślady użytkowania. Do tego mamy pewność, że urządzenie jest sprawne technicznie, a żywotność baterii w momencie zakupu mieści się w przedziale 85-100%.

Wypada jeszcze wspomnieć, że w trakcie procesu odnowienia stan urządzenia został dokładnie sprawdzony – testowano między innymi żywotność baterii, łączność Wi-Fi oraz Bluetooth, czytnik linii papilarnych lub rozpoznawanie twarzy, działanie złącza ładowania i czytnika kart SIM czy działanie aparatu. Należy jednak wiedzieć, że smartfon jest spakowany do pudełka zastępczego. Dodatkowo bateria w urządzeniu odnowionym może być zamiennikiem baterii oryginalnej, a w zestawie może nie być akcesoriów, a jeżeli będą dostępne, to niekoniecznie są oryginalne.

Jakie modele są dostępne?

Listę wszystkich odnowionych smartfonów Apple znajdziemy na stronie operatora. Aktualna oferta przedstawia się następująco: