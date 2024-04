W nowym smartfonie Oppo zrobi to, co Apple w iPhonie

Apple regularnie wyznacza nowe trendy w projektowaniu smartfonów i innych urządzeń elektronicznych. Nadchodzący Oppo A3 Pro 5G nie będzie przypominał iPhone’a, lecz jednocześnie można odnieść wrażenie, że Chińczycy postanowili zrobić to samo co Amerykanie.

Zwrot o 90 stopni

Chińscy producenci uwielbiają „inspirować się” urządzeniami Apple, licząc, że dzięki temu ich sprzęty będą cieszyły się co najmniej taką samą popularnością. W tym przypadku Oppo nie zamierza jednak bezczelnie kopiować iPhone’a, ale można odnieść wrażenie, że postanowiło zrobić coś podobnego jak Apple.

Po premierze iPhone’a 13 pojawiło się mnóstwo prześmiewczych obrazków i komentarzy, że Apple postanowiło w nowych smartfonach ułożyć aparaty na tyle po skosie, a nie pod sobą, aby odróżnić je od poprzedników. W Oppo A3 Pro 5G będziemy mieli do czynienia z podobnym zabiegiem, ponieważ aparaty na panelu tylnym przesunięto o 90 stopni względem Oppo A2 Pro.

Po lewej Oppo A2 Pro, po prawej Oppo A3 Pro 5G (źródło: Oppo/Giznext)

Z udostępnionych przedpremierowo renderów wynika też, że w nowym smartfonie Oppo zrezygnowało z obustronnie zakrzywionego wyświetlacza – ekran jest płaski, a zaoblone są jedynie krawędzie szkła na bokach. Część osób z pewnością ucieszy ta wiadomość.

Co zaoferuje smartfon Oppo A3 Pro 5G?

Design jest tym, co ma zwrócić uwagę klientów na dane urządzenie, ale większość osób musi przekonać do tego również specyfikacja. Pełna lista parametrów Oppo A3 Pro 5G nie jest jeszcze znana, jednak wiemy, że zaoferuje on m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych, port USB-C i 6,7-calowy wyświetlacz. Jego wymiary mają zaś wynosić 162,7×74,5×7,8 mm.

Oppo A3 Pro 5G (źródło: Giznext)

Mimo wszystko nie spodziewamy się rewolucyjnych zmian względem Oppo A2 Pro, który zadebiutował w Chinach we wrześniu 2023 roku. Następca z pewnością będzie podobnie dobrze wyposażonym smartfonem ze średniej półki, który przyciągnie klientów atrakcyjnym designem, parametrami i przystępną ceną.

Zapewne przekonamy się o tym już niedługo, gdyż premiera nowego smartfona Oppo A3 Pro 5G to kwestia kilku najbliższych tygodni.