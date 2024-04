Honor chce sprzedać w Polsce smartfon za 13 tysięcy. Powodzenia

Pod koniec stycznia 2024 roku Honor oficjalnie zapowiedział, że jego składany smartfon, który powstał przy współpracy z Porsche Design, będzie dostępny w Polsce. Dziś trafił on do sprzedaży w kraju nad Wisłą i okazuje się, że trzeba za niego zapłacić 12999 złotych!

Honor Magic V2 RSR Porsche Design dostępny w Polsce

Magic V2 RSR Porsche Design bazuje na zaprezentowanym w lipcu 2023 roku modelu Magic V2, lecz na jego premierę musieliśmy czekać aż do stycznia 2024 roku. W pierwszej kolejności zadebiutował w Chinach, ale dwa tygodnie później zaanonsowano go na rynku globalnym.

Producent zapowiedział, że Magic V2 RSR Porsche Design będzie sprzedawany w Europie za 2699 euro, co dziś jest równowartością około 11550 złotych. Klienci w kraju nad Wisłą muszą jednak zapłacić za niego więcej, bo 12999 złotych (różnica wynosi zatem około 300 euro).

Magic V2 RSR Porsche Design jest dostępny w Polsce wyłącznie w sklepie Orange. Osoby, które zdecydują się na jego zakup, mogą zapłacić jednorazowo 12999 złotych lub spłacić smartfon w 36 ratach 0% po 361,08 złotych każda. Operator informuje, że ma na stanie „bardzo ograniczoną liczbę” sztuk tego modelu.

Orange twierdzi też, że to smartfon „idealny dla koneserów i kolekcjonerów”. Jak widać, nawet on nie wierzy, że kupi go „przeciętny Kowalski”. Jestem ogromnie ciekawy, czy Magic V2 RSR Porsche Design znajdzie choć jednego nabywcę w Polsce. Jeśli ktoś go kupi, niech da nam znać.

Czym Honor Magic V2 RSR Porsche Design za 13 tysięcy złotych różni się od Magic V2 za 9 tysięcy?

Jak wspomniałem, Magic V2 RSR Porsche Design bazuje na modelu Magic V2, którego recenzję możecie przeczytać na Tabletowo.pl. Od swojego pierwowzoru różni się tylko wykończeniem, które inspirowane jest designem samochodów Porsche oraz ilością pamięci operacyjnej i wbudowanej – ma odpowiednio 16 GB i 1 TB (vs 16 i 512 GB). Pomimo tak niewielu różnic, różnica w cenie wynosi aż 4 tysiące złotych.

