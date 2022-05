Każdy musi zweryfikować swoje dane w serwisie OLX. Jeśli sprzedasz więcej – zdjęcie dowodu wymagane!

Być może otrzymaliśmy już wiadomość od OLX, że w serwisie sprzedażowym zaszły spore zmiany. Wiążą się one z koniecznością weryfikacji naszych danych. Wszystko po to, by było łatwo płacić z PayU.

OLX skorzysta z płatności przez PayU

Opcja sprzedaży z przesyłką na OLX wniosła wiele nowych możliwości związanych z nabywaniem przedmiotów przez ten serwis. Przede wszystkim ułatwiła życie wszystkim sprzedawcom, a kupującym zaoszczędziła stresu związanego z ryzykiem nieuczciwych kontrahentów. Ponieważ jednak mamy do czynienia z operacją na pieniądzu, OLX musiało zadbać o odpowiedniego operatora płatności.

Serwis zdecydował się na implementację sprawdzonego rozwiązania, oferowanego przez PayU. To lider płatności internetowych w Polsce, a rozliczanie się za pomocą tego systemu z kupującymi lub sprzedającymi, jest bardzo proste. Wie to ten, kto aktywnie korzysta z Allegro.

Zmiana operatora płatności OLX nakłada jednak na użytkowników serwisu pewną konieczność – weryfikacji swoich danych.

Co się zmienia dla kupujących i sprzedających w OLX?

Podczas pierwszej próby sprzedaży, przy dodaniu opcji Przesyłki OLX nastąpi weryfikacja naszych danych. Na stronie operatora płatności po kolei wyjaśniono, jak będzie to wyglądać.

Weryfikacja będzie wymagana zarówno od osób prywatnych, jak i od użytkowników biznesowych. W przypadku konta prywatnego, konieczne będzie podanie imienia, nazwiska oraz zaakceptowanie regulaminu operatora płatności PayU.

Dodatkowo, kiedy ktoś w naszym ogłoszeniu skorzysta z opcji „Kup z Przesyłką”, aplikacja poprosi nas o podanie numeru naszego konta bankowego, na które chcemy otrzymywać zapłaty. Oprócz tego trzeba będzie podać swoją datę urodzenia.

Te informacje będą uzupełniane przez nas tylko raz. PayU je zapamięta i będzie się nimi posługiwało podczas przeprowadzania przekazywania pieniędzy w naszym imieniu. Jeśli nie podamy tych danych, transakcja nie dojdzie do skutku, a kupujący otrzyma zwrot pieniędzy.

Reszta transakcji pozostaje bez zmian. Kiedy przesyłka dotrze do odbiorcy i potwierdzi on zgodność z naszą ofertą, pieniądze trafią na nasze konto.

Jeśli sprzedasz więcej, będziesz musiał podać więcej danych

OLX chce określić przypadki, w których ktoś chciałby prowadzić regularną sprzedaż w serwisie z konta prywatnego. Zabezpiecza też użytkowników przed przypadkami oszustw podczas zakupów za wyższe kwoty. Dodatkowa weryfikacja danych będzie więc potrzebna przy spełnieniu jednego z tych warunków:

wartość sprzedaży jednorazowej przekroczyła 3000 złotych,

nasza sprzedaż w okresie ostatnich miesięcy miała charakter trwały,

sprzedamy z Przesyłką OLX produkty za kwotę 30000 złotych.

W takich przypadkach zostaniemy poproszeni o adres powiązany z naszym kontem bankowym, a także zdjęcia naszego dowodu tożsamości, wraz z jego terminem ważności oraz numerem PESEL. Na koniec trzeba będzie wykonać przelew na konto PayU w kwocie 1 złoty. Podlega on zwrotowi.

Bardzo podobne zasady obowiązywać będą sprzedawców firmowych. Wszystkie instrukcje dostępne są na stronie OLX/PayU.