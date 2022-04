Ten smartfon będzie mocnym zawodnikiem i groźną konkurencją

iQOO to nadal nieco egzotyczna na naszym rynku marka, która jednak w niejednej części świata staje się coraz poważniejszym graczem. Brand należący do vivo już nieraz pokazywał, że zna się na smartfonach – nie tylko flagowych, ale również i tych nieco tańszych. Potwierdzeniem tego jest kolejna, nadchodząca nowość producenta. Mowa o iQOO Neo 6, który nie dość, że dobrze wygląda, to zachęci również specyfikacją.

Specyfikacja smartfona iQOO Neo 6 ujawniona przed oficjalną premierą

Szczegóły dotyczące nowego smartfona marki iQOO ujawnił serwis MySmartPrice, który przedpremierowo udostępnił mnóstwo interesujących informacji na temat nadchodzącego urządzenia. Przede wszystkim iQOO Neo 6 ma być quasi-flagowcem.

Front urządzenia będzie wypełniony 6,62-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości Full HD+, co w efekcie zapewni zagęszczenie pikseli na poziomie 397 ppi. Odświeżanie ekranu wyniesie 120 Hz, a co więcej – próbkowanie dotyku ma odbywać się 360 razy na sekundę.

Sercem smartfona zostanie flagowy procesor Snapdragon 8 Gen1, który ma być sparowany z maksymalnie 12 GB RAM. Producent przewidział dla użytkowników również do 256 GB pamięci na dane typu UFS 3.1. Wiadomo, że urządzenie będzie dostępne w trzech konfiguracjach pamięciowych: 8 GB/128 GB, 8 GB/256 GB i 12 GB/256 GB.

Spoglądając na powyższe dane, nikt nie ma chyba wątpliwości, że iQOO Neo 6 spełnia wymagania stawiane „zabójcom flagowców” – przynajmniej pod względem ekranu i procesora. Nie inaczej jest również z aparatem.

Według informacji, nadchodzące urządzenie zostanie wyposażone w główny obiektyw o rozdzielczości 64 Mpix i przysłonie f/1.9, który zostanie otrzyma optyczną stabilizację obrazu (OIS). Wspierać go będą dwa dodatkowe aparaty: 12 Mpix jednostka ultraszerokokątna i 2 Mpix aparat wspomagający fotografię portretową.

Oto, aby energii nie zabrakło, ma z kolei zadbać akumulator o pojemności 4700 mAh. Co warte odnotowania, ogniwo to będzie można ładować z mocą do 80 W – na czas uzupełniania zapasu energii nikt nie powinien zatem narzekać.

Urządzenie zadebiutuje już 13 kwietnia 2022 roku na rynku chińskim. Niestety, to, czy pojawi się ono poza granicami Państwa Środka, pozostaje – póki co – tajemnicą. Podobnie jest z ceną, choć ta może okazać się konkurencyjna, patrząc na to, że głównymi rywalami mają być Redmi K50 i realme GT 2.

W każdym razie, niezależnie od ceny i dostępności, iQOO Neo 6 będzie mocnym zawodnikiem i groźnym konkurentem.