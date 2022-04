Piekło zamarzło – Galaxy S23 z MediaTekiem (ale nie wszędzie)

Procesor MediaTek do tej pory nie pojawił się w żadnym smartfonie z serii Galaxy S. W zależności od modelu i rynku, Samsung montuje w nich platformy mobilne Qualcomm Snapdragon i Exynosy. To się jednak wkrótce zmieni, ponieważ Koreańczycy zamierzają zastosować w swoich high-endach również SoC tajwańskiego producenta.

Samsung wyposaży wybrane smartfony z serii Galaxy S w procesory MediaTek

Za kilka dni miną dwa miesiące od premiery serii Galaxy S22. W samej Korei Południowej sprzedano już niemal 1 mln egzemplarzy, aczkolwiek globalnie producent musi mierzyć się z licznymi problemami i zarzutami, m.in. związanymi z ograniczeniami wydajności smartfonów i niedziałającym GPS-em w Galaxy S22 Ultra. Wizerunek koreańskiej marki został przez to trochę nadszarpnięty.

Nie minęło wiele czasu i znów zrobiło się o niej głośno, bowiem światło dzienne ujrzały szokujące rewelacje. Inaczej nie można określić informacji, że w wybranych smartfonach z serii Galaxy S23 Samsung zastosuje procesor MediaTek. Co więcej, układ tajwańskiej firmy może pojawić się również w Galaxy S22 FE, aczkolwiek o tym już słyszeliśmy i można powiedzieć, że to dobra wiadomość.

Mimo wszystko w wieści o zamontowaniu procesorów MediaTeka w smartfonach z flagowej linii wciąż trudno uwierzyć. Jednocześnie mówi się o tym już drugi raz, więc wydaje się to coraz bardziej prawdopodobne. O ile w Galaxy S22 FE może znaleźć się MediaTek Dimensity 9000, o tyle nie wiemy, jaki układ trafiłby do Galaxy S23. Prawdopodobnie jednak taki, który nie miał jeszcze swojej premiery i zostanie oficjalnie zaprezentowany dopiero (najwcześniej) pod koniec 2022 roku (MediaTek Dimensity 9000 zadebiutował w listopadzie 2021 roku).

Według serwisu Business Korea, procesor MediaTek miałby trafić do połowy smartfonów z serii Galaxy S22 FE i Galaxy S23, które byłyby sprzedawane w Azji. Oznacza to, że klientów w Europie czy Stanach Zjednoczonych to nie dotyczy, ponieważ Samsung najprawdopodobniej nie zrezygnuje z montowania własnych układów w swoich flagowcach – to nie tylko kwestia dywersyfikacji dostawców, ale też honoru (i przy okazji porozumień z Qualcommem).

Nie wiadomo natomiast, jak będzie z Chinami – dotychczas Samsung sprzedawał tam swoje Galaxy S z procesorami Snapdragon. Współpraca z koreańskim producentem z pewnością jednak sprawi, że MediaTek jeszcze bardziej umocni swoją pozycję na rynku procesorów.