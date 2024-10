Ten smartfon mógł być hitem, ale producent przesadził z ceną

Jeszcze przed premierą wieszczyłem, że smartfon Infinix Zero 40 5G ma ogromne szanse, by stać się hitem. Niestety, jego cena w Polsce została ustalona na zaskakująco wysokim poziomie, przez co wielu klientów może przejść obojętnie obok niego.

Infinix Zero 40 5G to smartfon ze świetną specyfikacją

Infinix Zero 40 5G zadebiutował wraz z Infinix Zero 40 pod koniec sierpnia 2024 roku. Dziś polski oddział producenta oficjalnie poinformował, że pierwszy z ww. modeli trafił do sprzedaży w Polsce. Patrząc na jego specyfikację to zdecydowanie dobra wiadomość, ponieważ sprzęt ma bardzo dużo dobrego do zaoferowania swoim przyszłym włascicielom.

Mowa tu na przykład o 6,78-calowym, obustronnie zakrzywionym wyświetlaczu o rozdzielczości 2436×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz i jasnością do 1300 nitów oraz obsługą 10-bitowej głębi koloru, 100% palety barw DCI-P3 i HDR. Przód smartfona, na którym znajduje się też 50 Mpix aparat, pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Infinix Zero 40 5G (źródło: InfinixStore.eu)

Na tyle znajdują się zaś trzy aparaty: 108 Mpix z sensorem ISOCELL HM6, f/1.75 i optyczną stabilizacją obrazu + 50 Mpix (f/2.0) z obiektywem ultraszerokokątnym i PDAF + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi. Moduł na tyle zapewnia też możliwość nagrywania wideo w 4K w 60 klatkach na sekundę.

Smartfon Infinix Zero 40 5G wyposażono również w procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate (4 nm) oraz 12 GB RAM LPDDR5X i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Wszystkie podzespoły zasilać będzie akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 45 W i indukcyjnie z mocą 20 W.

Co ważne, w zestawie producent dodaje ładowarkę o mocy 45 W i etui MagSafe do ładowania indukcyjnego, a do tego jeszcze szkło ochronne na ekran i słuchawki przewodowe. To mimo wszystko może nie przekonać klientów w Polsce, aby zapłacić taką cenę.

Zanim jednak do niej przejdziemy, trzeba jeszcze wspomnieć, że urządzenie oferuje też ekranowy czytnik linii papilarnych, radio FM, NFC, Wi-Fi 6E, dual SIM i głośniki stereo z dźwiękiem JBL oraz może posłużyć jako ekran podglądu dla kamer GoPro. Infinix Zero 40 5G fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką XOS 14.5, ma wymiary 164,3×74,5×7,9 mm i waży 195 gramów, a do tego jego konstrukcja spełnia kryteria klasy odporności IP54.

Smartfon Infinix Zero 40 5G może zabić cena, która w Polsce jest zaskakująco wysoka

W momencie premiery producent informował, że cena tego modelu będzie zaczynała się od równowartości około 1550 złotych. Tymczasem cena w Polsce została ustalona na aż 2396 złotych, zatem „przebitka” wynosi ponad 800 złotych! Na zachętę producent dodaje w prezencie lub za 1 złoty (w zależności od sklepu) ładowarkę indukcyjną o mocy 15 W, która standardowo kosztuje 179 złotych.

Gdzie kupić? Infinix Zero 40 5G ok. 2396 zł RTV Euro AGD x-kom Komputronik Zawiera linki afiliacyjne.

Nie można zaprzeczyć, że specyfikacja jest warta takiej kwoty, lecz obawiam się, że klienci w Polsce nie są jeszcze gotowi tyle zapłacić za smartfon Infinixa, bowiem marka ta wciąż nie jest bardzo znana wśród mieszkańców Polski. Wygląda jednak na to, że firma chce „wejść na wyższy poziom” i nie zamierza sprzedawać wyłącznie tanich smartfonów.

To krok, którego można się było spodziewać, ponieważ tak robiły wszystkie marki (w tym Huawei i Xiaomi), ale dopiero czas pokaże, czy nie jest na to jeszcze za wcześnie. Być może jednak Chińczycy uznali, że nie, skoro już ćwierć miliona Polaków ma w kieszeniach smartfon Infinix.

Gwoli ścisłości trzeba odnotować, że to już drugie podejście firmy do wyższego segmentu – pierwszym był Infinix Zero Ultra, który kosztował na start w 2022 roku 2999 złotych.