Gigant wraca na szczyt? Premiera procesorów Intel Core Ultra 200S

Topowe procesory Intela 14. generacji nie miały lekko na rynku w ostatnich miesiącach. Debiutująca dziś seria Intel Core Ultra 200S ma predyspozycje do tego, aby zatrzeć złe wrażenie po poprzednikach.

Co chciał osiągnąć Intel?

Projektując nowe procesory w architekturze Arrow Lake, Intel postawił przed sobą kilka zadań. Najważniejsze z nich to:

zmniejszenie poboru mocy o ok. 40%,

15% lepsze wyniki w zadaniach wielowątkowych bez negatywnych zmian związanych z grami,

poprawa akceleracji SI,

zmniejszenie temperatur o ok. 10∘C podczas rozgrywki.

Czy gigant sprostał postawionym przez siebie wyzwaniom? Nie uprzedzając faktów – sprawdźmy, czym Intel Core Ultra 200S mogą nas zaskoczyć.

Intel Core Ultra 200S (Źródło: Intel)

Intel Core Ultra 200S – prezentacja modeli

Na początek warto wiedzieć, ile procesorów Intela spotkamy na sklepowych półkach i jak prezentuje się ich szczegółowa specyfikacja:

Intel Core Ultra 9 285K Intel Core Ultra 7 265K i 265 KF Intel Core Ultra 5 245K i 245KF Liczba rdzeni (P+E) 24 (8+16) 20 (8+12) 14 (6+8) Liczba wątków 24 20 14 Pojemność Smart cache 36 MB 30 MB 24 MB Pojemność L2 cache 40 MB 36 MB 26 MB Częstotliwość Thermal Velocity Boost 5,7 GHz 5,5 GHz 5,2 GHz Częstotliwość Turbo Boost Max Technology 3.0 5,6 GHz 5,5 GHz – Częstotliwość bazowa rdzeni E 3,2 GHz 3,3 GHz 3,6 GHz Częstotliwość Max Turbo rdzeni E 4,6 GHz 4,6 GHz 4,6 GHz Częstotliwość bazowa rdzeni P 3,7 GHz 3,9 GHz 4,2 GHz Częstotliwość Max Turbo rdzeni P 5,5 GHz 5,4 GHz 5,2 GHz Zintegrowana karta graficzna Tak Core Ultra 7 265 K: tak, Core Ultra 7 265 KF: nie Core Ultra 7 245 K: tak, Core Ultra 7 245 KF: nie Liczba rdzeni Xe 4 4 4 Częstotliwość bazowa GPU 300 MHz 300 MHz 300 MHz Częstotliwość maksymalna GPU 2 GHz 2 GHz 1,9 GHz Liczba jednostek NPU 2xGen3 2xGen3 2xGen3 Maksymalna liczba TOPS-ów 13 13 13 Całkowita liczba złącz PCIe 24 24 24 Maksymalna prędkość kości RAM 6400 MT/s 6400 MT/s 6400 MT/s Liczba kanałów 2 2 2 Maksymalna pojemność RAM 192 GB 192 GB 192 GB Zasilanie bazowe 125 W 125 W 125 W Zasilanie w trybie Max Turbo 250 W 250 W 159 W Intel SIPP Tak Core Ultra 7 265 K: tak, Core Ultra 7 265 KF: nie Core Ultra 5 245 K: tak, Core Ultra 5 245 KF: nie Intel vPro Tak Core Ultra 7 265 K: tak, Core Ultra 7 265 KF: nie Core Ultra 5 245 K: tak, Core Ultra 5 245 KF: nie

Jak widać, póki co producent nie przewiduje, aby najbardziej doposażony procesor pojawił się w wersji bez zintegrowanego układu graficznego. Co jednak oznacza cała reszta cyferek? Jest szybciej, taniej, lepiej? Okazuje się, że mogę wstępnie odpowiedzieć na to słowami „trzy razy tak”.

Intel Core Ultra 200S – wydajność, energooszczędność i AI

Według zapewnień producenta, nowe procesory Intel Core Ultra 200S w porównaniu do CPU opartych na architekturze Raptor Lake-R radzą sobie o wiele lepiej z lekkimi zadaniami. W jaki sposób? Porównując wynik na bazowych częstotliwościach udało się zmniejszyć pobór mocy o około 50%. W przypadku testów syntetycznych Cinebench 2024 obciążających jeden rdzeń widać poprawę o 42%, natomiast pomiary z wykorzystaniem wideorozmów za pomocą oprogramowania Zoom pokazały 58% mniejszy pobór mocy.

Jako że obraz wyraża czasami więcej niż tysiąc słów, Intel postanowił pokazać, czego mogą spodziewać się gracze decydujący się na zakup nowych procesorów, uruchamiając Assassin’s Creed Mirage na dwóch różnych komputerach w trakcie wewnętrznej prezentacji. O ile Intel Core Ultra 9 285K w starciu z Intel Core i9-14900K uzyskał zbliżoną liczbę klatek na sekundę (261 vs 264 fps-ów), o tyle pobór mocy całego zestawu był niższy aż o 80 W. Gdybyśmy przyjęli, że gramy przez 365 dni w roku po 2 godziny dziennie, a prąd kosztuje 1,15 złotych za kWh, rocznie oszczędności w takim scenariuszu wyniosłyby aż 58 złotych w porównaniu z poprzednikiem.

Intel Core Ultra 200S (Źródło: Intel)

Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakie gry gramy. Średni pobór mocy wg. pomiarów Intela zmalał o 73 W. Wśród wskazanych przez producenta tytułów znalazły się takie gry, jak Black Myth: Wukong (35 W mniej), Call of Duty: Modern Warfare III (54 W mniej), jak i Warhammer: Space Marines 2, który zdejmuje z CPU aż 165 W mocy. Przy okazji jest też chłodniej – wewnętrzne testy na typowym chłodzeniu AiO o długości 360 mm wykazały, że średnia temperatura procesorów jest o 13∘C niższa niż w przypadku topowego procesora 14. generacji.

A co, kiedy użytkownicy spróbują nieco docisnąć śrubę procesorom w rozwiązaniach biurowych? W zależności od wybranego benchmarku, Intel Core Ultra 9 285K osiągał wyniki wyższe od modelu i9-14900K od 11 do 19%.

Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu również o debiucie jednostki NPU przeznaczonej do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją. Dedykowany układ w połączeniu ze zintegrowaną kartą graficzną i CPU ma oferować aż do 50% szybsze przetwarzanie zadań związanych z SI w porównaniu do konkurencji spod znaku AMD. Ponownie – wszystko zależy od tego, czy mówimy o edycji materiałów w programie Topaz Video AI, czy o wykrywaniu edytowanej sceny w Adobe After Effects.

Ile kosztują nowe procesory Intel Core Ultra 200S?

Wiemy już zatem, że jest szybciej, chłodniej, wydajniej, a na to wszystko producent dorzuca szczyptę AI. Byłoby elegancko, gdyby za tym wszystkim szły konkurencyjne ceny, prawda?

I tu mamy niespodziankę, co prawda małego kalibru, ale zawsze. Ceny za poszczególne procesory w porównaniu z poprzednią generacją prezentują się następująco:

Procesory serii Intel Core Ultra 200S Cena (podana w dolarach) Procesory serii Intel Core 14. generacji Cena (podana w dolarach) Intel Core Ultra 9 285K 589 Intel Core i9-14900K 589 Intel Core Ultra 7 265K 394 Intel Core i7-14700K 409 Intel Core Ultra 7 245K 379 Intel Core i7-14700KF 384 Intel Core Ultra 5 265K 309 Intel Core i7-14600K 319 Intel Core Ultra 5 245KF 294 Intel Core i7-14600KF 294

Pomijając zatem najdroższą i najtańszą opcję, ceny wszystkich procesorów powędrowały w dół o o kilka, kilkanaście dolarów. Łącząc całość z mocniejszą złotówką niż rok temu, powinniśmy spodziewać się niższych cen na półkach sklepowych. Sprzedaż ruszy 24 października 2024 roku.