Huawei Watch GT 5 Pro dla kobiet w końcu dostępny. Opłacało się czekać

Chiński producent zaprezentował nowe smartwatche z serii Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro blisko miesiąc temu, ale nie wszystkie od razu trafiły do sprzedaży. Na Huawei Watch GT 5 Pro w rozmiarze 42 mm oraz wersjach Active i Elite trzeba było poczekać aż do teraz. Opłacało się jednak uzbroić w cierpliwość.

Huawei Watch GT 5 Pro 42 mm Active i Elite dostępne w Polsce

Huawei Watch GT 5 Pro w rozmiarze 42 mm oraz wersjach Active i Elite z uwagi na swój design kierowany jest (przede wszystkim) do kobiet. Wariant Active z paskiem fluoroelastomerowym kosztuje 1799 złotych, natomiast Elegant z ceramiczną bransoletą 2399 złotych.

Po lewej stronie wersja Active, po prawej Elite (źródło: Huawei)

Kupując smartwatch na huawei.pl, możecie dokupić drugi pasek za 9 złotych (zamiast 69 złotych) oraz otrzymać słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds 5i w kolorze czarnym, białym lub niebieskim za darmo. TWS-y dodawane są również w innych sklepach.

Co jednak ważne: promocja ze słuchawkami w prezencie albo za 1 złoty (w zależności od sklepu) jest ograniczona czasowo – obowiązuje tylko do 27 października 2024 roku. Huawei Watch GT 5 Pro 42 mm Active jest dostępny od ręki, natomiast Watch GT 5 Pro Elegant wysyłany będzie od 16 października 2024 roku (aktualnie trwa przedsprzedaż).

Co warto wiedzieć o Huawei Watch GT 5 Pro 42 mm?

Jak każdy smartwatch, także i ten oferuje szereg funkcji monitorowania pracy organizmu i aktywności fizycznej użytkownika. Największą nowością jest możliwość płacenia zegarkiem za zakupy, lecz proces ten jest dość… skomplikowany. Kasia wyjaśniła, jak działają płatności zbliżeniowe w Huawei Watch GT 5 Pro.

Wersja 42 mm waży 44 gramy oraz ma wymiary 42,49×42,49×9,6 mm i ekran AMOLED o średnicy 1,32 cala z rozdzielczością 466×466 pikseli, co przekłada się na 352 ppi. Producent deklaruje, że na jednym ładowaniu zegarek będzie działał do 7 dni, choć typowy czas pracy sięga co najwyżej 5 dni. Naładowanie akumulatora do pełna potrwa zaś 60 minut.