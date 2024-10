Rossmann już nie da Ci rabatu za to, że sam(a) się obsłużysz

Rossmann, jak każdy sklep, nieustannie zachęca do zakupów różnymi promocjami i specjalnymi ofertami dla klubowiczów. Ponadto klienci mogą zaoszczędzić jeszcze więcej, korzystając z Rossmann Go. W tym miesiącu sieć drogerii przestanie jednak przyznawać dodatkowy rabat za płatność online.

Koniec z 5% rabatu w Rossmann Go

Usługa Rossmann Go została wprowadzona w grudniu 2020 roku jako odpowiedź na restrykcje związane z pandemią Covid-19. Mimo że pandemia się skończyła, sieć drogerii nie wycofała tej usługi. Wręcz przeciwnie – od lipca 2021 roku klienci dostają dodatkowy rabat w wysokości 5% za skorzystanie z niej i płatność online.

5% może wydawać się nikłą zniżką, ale po pierwsze darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda, a po drugie przy zakupach na większą kwotę może to być już kilka lub kilkanaście złotych. Ponadto Rossmann Go nierzadko jest sposobem na ominięcie kolejek do kas, w tym tych samoobsługowych, co dodatkowo motywuje do korzystania z tej usługi.

Nieoczekiwanie jednak Rossmann poinformował dziś, że od 25 października 2024 roku zacznie obowiązywać zaktualizowany regulamin akcji „5% rabatu na zakupy Rossmann Go z płatnością w aplikacji” (wraz z wersją aplikacji 5.73.0). Zmiana polega na doprecyzowaniu okresu trwania akcji – od 19 lipca 2021 roku do 24.10.2024 roku.

Oznacza to, że od 25 października 2024 roku klienci, którzy zdecydują się skorzystać z Rossmann Go i zapłacić bez podchodzenia do kasy, nie dostaną już rabatu w wysokości 5% na całe zakupy. Poprzednią wersję regulaminu znajdziecie tutaj, natomiast zaktualizowaną tutaj (w obu przypadkach jest to plik w formacie PDF).

W pierwotnej wersji regulaminu zapisano, że akcja obowiązuje od 19 lipca 2024 roku do odwołania, więc należało się spodziewać, że kiedyś sieć ją odwoła, lecz prawdopodobnie nikt go nie przeczytał i w związku z tym zapowiedzenie zakończenia niniejszej akcji może być dla klientów niemiłą niespodzianką.

Co to jest Rossmann Go?

Jeżeli z jakiegoś powodu nigdy wcześniej nie słyszeliście o tej usłudze, to wypada pokrótce wyjaśnić, na czym ona polega. Po wejściu do drogerii lub zebraniu wszystkich produktów z półek należy uruchomić aplikację Rossmann i przejść do sekcji Rossmann Go. Wymagane jest przyznanie dostępu do lokalizacji i aparatu.

Aplikacja powinna automatycznie zlokalizować drogerię, w której się znajdujecie. Jeśli z jakiegoś powodu to się nie stanie, trzeba zeskanować specjalny kod QR, który da znać usłudze, w którym sklepie chcecie z niej skorzystać. Następnie należy zeskanować wszystkie produkty i zapłacić za nie z wykorzystaniem Blika, karty płatniczej, Google Pay bądź Apple Pay albo przy kasie samoobsługowej.

Do tej pory klienci dostawali rabat w wysokości 5% na całe zakupy, jeżeli zapłacili Blikiem, kartą płatniczą, Apple Pay lub Google Pay. W przypadku płatności w kasie samoobsługowej zniżka nie była przyznawana. Od 25 października 2024 roku będzie bez znaczenia, w jaki sposób zapłacicie za zakupy, ponieważ i tak żadnej zniżki już nie dostaniecie.