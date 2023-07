Nowy smartfon Infinix ma fajną baterię i nie tylko

Rzut oka na specyfikację i wiadomo, że Infinix Hot 30 5G pozostaje reprezentantem budżetowej półki smartfonów. Jak na ten segment jest nieźle, ale nie w każdym szczególe specyfikacji.

Smartfon z dobrym procesorem…

Zaczynając od pozytywnych elementów listy parametrów technicznych, warto zacząć od układu mobilnego. Infinix postawił na chipset MediaTek Dimensity 6020, co powinno przełożyć się na płynną pracę urządzenia i dobrą wydajność w grach. Możliwości do utrzymania wielu aplikacji w tle zapewni konfiguracja z 8 GB RAM. Jeżeli na bieżąco ktoś archiwizuje zdjęcia i nie przesadza z liczbą przechowywanych filmów, 128 GB pamięci wewnętrznej również powinno wystarczyć, zwłaszcza że można rozszerzyć przestrzeń na dane o maksymalnie 1 TB dzięki gniazdu na karty microSD.

Źródło: Infinix

Hot 30 5G nie sili się również na sporą liczbę aparatów. Z przodu jest 8 Mpix w okrągłym otworze w ekranie, a na tyle dwa, w tym aparat główny z matrycą 50 Mpix. Rozdzielczość drugiego nie jest znana. Od strony audio można wymienić głośniki stereo, gniazdo mini Jack 3,5 mm i Bluetooth w standardzie 5.0.

Do odblokowania urządzenia może posłużyć czytnik linii papilarnych w bocznym guziku zasilania. Smartfon pracuje pod kontrolą XOS 13 bazującego na Androidzie 13, a długa praca na jednym ładowaniu ma być możliwa dzięki akumulatorowi o pojemności 6000 mAh.

…choć ekran (i nie tylko) mógłby być lepszy

Co zatem może nie podobać się w Infinix Hot 30 5G? Przede wszystkim ekran o przekątnej 6,78 cala wykonano w technologii LCD. Oferuje on rozdzielczość Full HD+ wraz z maksymalną częstotliwością odświeżania o wartości 120 Hz. Nie obraziłbym się, gdyby producent postawił na konstrukcję OLED-ową, choć same parametry wyświetlacza mimo wszystko są bardzo dobre.

Infinix Hot 30 5G (Źródło: Infinix)

Pamiętacie o wspomnianym powyżej dużym akumulatorze? Z pewnością ładowanie go do pełna będzie wymagało sporej ilości wolnego czasu – maksymalna moc ładowania w Infinix Hot 30 5G wynosi skromne 18 W.

Żeby nie zakończyć tego tekstu na wadach, czas na coś neutralnego. Smartfon trafi na rynek z obudową w kolorze czarnym i błękitnym. Wersję 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej wyceniono w Indiach na 12499 rupii (równowartość ~600 złotych), natomiast wariant 8 GB RAM + 128 GB miejsca na dane wymaga zapłacenia 13499 rupii (650 złotych).

W Polsce póki co możemy kupić poprzedni model, Infinix Hot 20 5G, premiera następcy jest więc raczej kwestią czasu.