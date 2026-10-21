Myślisz, że cena Netflixa w Polsce już się nie zmieni? Będzie podwyżka, i to nie jedna

Netflix już nieraz podniósł ceny i przy okazji prezentacji wyników za trzeci kwartał 2026 roku wprost powiedział, że zamierza ponownie, regularnie zmieniać cennik.

Cena Netflixa w Polsce ulegnie zmianie. Prędzej lub później

Aktualny cennik Netflixa w Polsce obowiązuje od maja 2026 roku. Wówczas cenę planu Podstawowego podniesiono z 33 do 37 złotych miesięcznie, Standardowego z 49 do 55 złotych miesięcznie, a Premium z 67 do 75 złotych miesięcznie. Zwiększyła się też opłata za dodatkowego użytkownika – z 13 do 16 złotych miesięcznie.

Cennik Netflixa w Polsce od maja 2026 roku (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

W liście do akcjonariuszy, podsumowującym wyniki osiągnięte w trzecim kwartale 2026 roku, Netflix przekazał też, że nadal zamierza dostarczać rozrywkę światu, jednocześnie budując niezwykle udany biznes. Aby realizować swoje założenia, platforma skupi się na trzech priorytetach.

Jednym z nich jest „poprawa monetyzacji” – w praktyce oznacza to okazjonalne podnoszenie cen. Netflix zatem nie ukrywa, że nie będzie miał oporów przed zmianami cennika, które z pewnością dotkną również użytkowników w Polsce.

Mieszkańcy kraju nad Wisłą powinni jednak spodziewać się zmiany ceny subskrypcji nie tylko Netflixa. We wrześniu 2026 roku Disney+ podniósł ceny w Stanach Zjednoczonych i istnieje duże prawdopodobieństwo, że podobnie stanie się także w Polsce.

W listopadzie 2026 roku Disney+ udostępni bowiem w Polsce nowy plan z reklamami i nie można wykluczyć, że wówczas dojdzie do rewizji całego cennika, podczas gdy aktualnie pakiet Standard kosztuje 34,99 złotych miesięcznie, a pakiet Premium 59,99 złotych miesięcznie. Opłata za dodatkowego użytkownika wynosi zaś 20,99 złotych miesięcznie.

Nieco później, bo w 2027 roku, plan z reklamami wprowadzi do Polski również Netflix.

Ile zarobił Netflix w trzecim kwartale 2026 roku?

Przychody Netflixa za trzeci kwartał 2026 roku wyniosły 12,874 miliarda dolarów i były wyższe o 11,8% niż w analogicznym okresie rok wcześniej (wówczas zaraportowano kwotę 11,51 miliarda dolarów). Równocześnie platforma osiągnęła zysk operacyjny w kwocie 4,459 miliarda dolarów, a marża operacyjna osiągnęła poziom 34,6%. Dochód netto zamknął się z kolei w kwocie 3,664 miliarda dolarów.