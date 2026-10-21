Ten smartfon Samsunga nie będzie przeciętny

Większość telefonów producenta z Korei Południowej nie wyróżnia się niczym niezwykłym – jedynie charakterystycznym dla serii Galaxy designem. Ten smartfon Samsunga nie będzie jednak taki „przeciętny”.

Ten smartfon Samsunga będzie wyróżniał się nawet w swojej kategorii

Producent z Korei Południowej skupia się przede wszystkim na seriach Galaxy A, Galaxy i Galaxy S, jednak ma w swojej ofercie również linię Galaxy XCover, którą – jak nie sposób nie odnieść wrażenia – traktuje nieco po macoszemu. Ostatni model z tej rodziny – smartfon Samsung Galaxy XCover 7 Pro – zadebiutował bowiem w kwietniu 2025 roku, a zatem prawie 1,5 roku temu.

Samsung Galaxy XCover 7 Pro Enterprise Edition (źródło: Samsung)

Niedawno dowiedzieliśmy się, że nadchodzi smartfon Samsung Galaxy XCover FR, lecz wówczas nasza wiedza ograniczyła się do tego, że ma on numer modelu SM-G778B. Teraz pojawiła się nowa informacja, dotycząca urządzenia o takim oznaczeniu.

W Geekbench dostrzeżono bowiem smartfon samsung SM-G778B. Podaje on, że urządzenie wyposażono w procesor… QTI QCM6690, który składa się z trzech klastrów. Według benchmarku najwydajniejszy rdzeń taktuje z częstotliwością do 2,96 GHz, kolejne trzy osiągają zegar do 2,71 GHz, a ostatnie cztery do 2,02 GHz. Do tego Geekbench wymienia 8 GB RAM i system operacyjny Android 16.

Samsung SM-G778B (źródło: Geekbench)

To może być smartfon Samsung Galaxy XCover Scan

Portal SammyGuru zauważył, że procesor Qualcomm Dragonwing Q-6690 oferuje w pełni zintegrowaną funkcjonalność czytnika RFID UHF, ponieważ – jak podaje Qualcomm – został zaprojektowany z myślą o przyszłościowych rozwiązaniach dla urządzeń korporacyjnych i przemysłowych. Co jednak ciekawe, na swojej stronie nie mówi wprost, żeby ten procesor miał być przeznaczony do smartfonów, ale już do tabletów jak najbardziej.

Mimo to Samsung może go wykorzystać właśnie w takim urządzeniu, ponieważ numer modelu SM-G778B wskazuje, że mamy tu do czynienia ze smartfonem (Samsung Galaxy XCover 7 Pro ma bowiem numer modelu SM-766B). Ostatecznie może on jednak nazywać się Samsung Galaxy XCover Scan, a nie – na przykład – Samsung Galaxy XCover 8 (Pro).

Jeden z autorów, piszących dla portalu SammyGuru, zauważył bowiem, że producent z Korei Południowej złożył wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego Galaxy XCover Scan. Mając na uwadze, że smartfon samsung SM-G778B został wyposażony w chipset, wspierający funkcjonalność związaną ze skanowaniem, taki scenariusz wydaje się wysoce prawdopodobny.