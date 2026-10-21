Kup jeden z tych smartfonów Samsunga, a dostaniesz smartwatch lub zwrot części pieniędzy

Osoby, które kupią jeden z tych (wybranych) smartfonów Samsunga, mogą otrzymać smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Classic lub zwrot części wydanych pieniędzy.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Classic w prezencie

Osoby, które kupią smartfon Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ lub Samsung Galaxy S26 Ultra bądź Samsung Galaxy S26 FE w sieci Plus, mogą otrzymać w prezencie smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE wraz z dodatkową kartą eSIM na pół roku bez dodatkowych opłat z tytułu jej użytkowania.

Z oferty mogą skorzystać klienci, którzy nabędą ww. smartfon w sieci Plus do 15 listopada 2026 roku wraz z umową abonamentową i aktywują go oraz zalogują się na konto Samsung, a następnie wypełnią formularz zgłoszeniowy w aplikacji Samsung Members. Po pozytywnej weryfikacji smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Classic zostanie wysłany na wskazany adres.

Liczba nagród jest jednak limitowana do 4000 sztuk.

Regulamin promocji (PDF)

Do 1000 złotych zwrotu po zakupie (wybranego) smartfona Samsunga

Klienci, zainteresowani nowym smartfonem producenta z Korei Południowej, mogą też skorzystać z drugiej promocji (która nie łączy się z tą w Plusie). W jej ramach można otrzymać część wydanej kwoty. Zależy ona od wybranego modelu:

Samsung Galaxy A37 – 400 złotych,

Samsung Galaxy S26 FE – 600 złotych,

Samsung Galaxy S26 – 700 złotych,

Samsung Galaxy S26+ – 800 złotych,

Samsung Galaxy S26 Ultra – 1000 złotych.

Aby skorzystać z tej promocji, należy kupić ww. smartfon Samsunga do 25 października 2026 roku i aktywować go do 1 listopada 2026 roku, a następnie zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić w niej formularz zgłoszeniowy (do 8 listopada 2026 roku) oraz wpisać Kod Aktywacyjny w aplikacji Zwrot na kartę (do 15 listopada 2026 roku).

Przysługujący zwrot nie zostanie bowiem przelany na konto bankowe ani wypłacony w gotówce w bankomacie – należna kwota trafi na kartę przedpłaconą, którą należy dodać do Samsung Wallet, aby móc wykorzystać ją do płacenia za zakupy w sklepach czy innych punktach z użyciem Samsung Pay (dostępnego w Polsce od października 2025 roku).

Z promocji mogą skorzystać osoby, które kupią ww. smartfon Samsunga w jego sklepie lub u partnerów handlowych, w tym Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik, x-kom i Neonet. Na liście nie znajdują się operatorzy.

Regulamin promocji (PDF)

Na koniec warto przypomnieć, że Samsung nawiązał współpracę z bankiem PKO BP, dzięki której klienci mogą zyskać nawet 1000 złotych (w bardzo prosty sposób; choć trzeba spełnić konkretne warunki).