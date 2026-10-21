Najnowsze iPhone’y są bardziej amerykańskie

Chociaż Apple projektuje swoje smartfony w Cupertino w Stanach Zjednoczonych, to ich produkcja odbywa się w Chinach. Najnowsze iPhone’y mają jednak w sobie więcej „amerykańskiego pierwiastka” niż poprzednie.

Najnowsze iPhone’y mają więcej części, produkowanych przez amerykańskie firmy

Apple ma szereg powodów, aby produkować swoje urządzenia w Chinach. Wśród nich najważniejsze są niższe koszty i dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników. W 2025 roku amerykański gigant rozpoczął jednak program o nazwie American Manufacturing Program (AMP), którego celem jest zwiększenie liczby wykorzystywanych do produkcji jego sprzętów elementów, wytwarzanych przez firmy z USA.

Firma z Cupertino ogłosiła, że blisko 100 komponentów, używanych do produkcji smartfonów iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i iPhone Duo, jest produkowanych przez amerykańskie przedsiębiorstwa i pochodzi od dostawców z ponad dwunastu stanów. Wśród partnerów znajdują się Amkor Technology, Broadcom, Coherent i Corning, a ponadto TSMC ma swoją fabrykę w Arizonie.

W 2026 roku do tego grona dołączyła firma Perryman Company, która wzięła na siebie odpowiedzialność za dostarczanie tytanu. Rozszerzono też współpracę z Qnity Electronics o obszar związany z aparatami ze zmienną przysłoną w iPhone’ach 18 Pro.

Apple podaje, że pracuje z dostawcami ze wszystkich 50 stanów i wspiera ponad 450 tysięcy miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. W ciągu czterech lat funkcjonowania American Manufacturing Program gigant z Cupertino zamierza zainwestować 600 miliardów dolarów w rozwój produkcji i innowacji w USA. W samą firmę Perryman Company Amerykanie planują zainwestować do 100 milionów dolarów przez trzy najbliższe lata.

Apple będzie produkować w USA również komputer Mac Mini

W komunikacie poświęconym aktualizacji American Manufacturing Program, Apple przypomniało również, że w sierpniu 2026 roku otworzyło Advanced Manufacturing Center (AMC) w Houston w Teksasie – już drugi ośrodek szkoleniowy giganta z Cupertino. Ma powierzchnię około 1800 m2 i jest przeznaczony do szkolenia małych oraz średnich przedsiębiorstw w zakresie tych samych procesów, które są wykorzystywane w produkcji produktów Apple.

Nowe Advanced Manufacturing Center (AMC) w Houston zostało otworzone w tym samym zakładzie, który aktualnie produkuje serwery Apple i jeszcze w 2026 roku rozpocznie produkcję komputerów Mac Mini (mają one trafić przede wszystkim do klientów w USA).